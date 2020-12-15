Among Us: детальний план нової карти від фанатів та найпопулярніші кольори
На платформі reddit користувач з нікнеймом Mince1174 опублікував детальний план нової мапи. Розробники з InnerSloth поки цього не зробили, але представили статистику популярності кольорів.
Шанувальники відеогри Among Us вже не можуть дочекатися виходу нової мапи, але студія InnerSloth не поспішає ділитися інформацією. Поки в офіційному твіттері розробників з цієї студії з'явилася лише цікава статистика.
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Нова мапа для Among Us
Перший трейлер з новою мапою був показаний на церемонії The Game Awards 2020. Нова карта буде називатися "The Airship" ("Літак"), а її реліз повинен відбутися вже на початку 2021 року. Офіційної інформації поки дуже мало, розробники анонсували лише появу:
- нових завдань
- можливості обирати стартову локацію
- драбин
Трейлер нової карти для гри Among Us – відео
Шанувальники цієї гри не засмутилися та спробували знайти більше інформації у цьому трейлері. Зараз на платформі reddit дуже популярний пост користувача з нікнеймом Mince1174. Він та його друзі протягом 8 годин переглядали це відео та склали дуже детальний план нової карти. Mince1174 відзначив наступне:
Після 8 годин перегляду трейлера нової карти Among Us і Henry Stickmin Collection я і мої друзі склали точний і вичерпний план нової карти "The Airship".
План нової карти від користувача з нікнеймом Mince1174 / reddit
Офіційна статистика від розробників відеогри Among Us
Розробники з InnerSloth поки ніяк не коментують цю роботу користувачів з платформи reddit. Але студія не залишила своїх шанувальників без цікавої статистики: цього разу вони оприлюднили найбільш та найменш популярні кольори.
Найбільш популярні кольори:
- червоний
- чорний
- білий
Найменш популярні кольори:
- лаймовий
- коричневий
- зелений
Офіційна статистика популярності кольорів у грі Among Us / твіттер Among Us
Among UsБагатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.
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