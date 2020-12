На платформі reddit користувач з нікнеймом Mince1174 опублікував детальний план нової мапи. Розробники з InnerSloth поки цього не зробили, але представили статистику популярності кольорів.

Шанувальники відеогри Among Us вже не можуть дочекатися виходу нової мапи, але студія InnerSloth не поспішає ділитися інформацією. Поки в офіційному твіттері розробників з цієї студії з'явилася лише цікава статистика.

Нова мапа для Among Us

Перший трейлер з новою мапою був показаний на церемонії The Game Awards 2020. Нова карта буде називатися "The Airship" ("Літак"), а її реліз повинен відбутися вже на початку 2021 року. Офіційної інформації поки дуже мало, розробники анонсували лише появу:

нових завдань

можливості обирати стартову локацію

драбин

Трейлер нової карти для гри Among Us – відео

Шанувальники цієї гри не засмутилися та спробували знайти більше інформації у цьому трейлері. Зараз на платформі reddit дуже популярний пост користувача з нікнеймом Mince1174. Він та його друзі протягом 8 годин переглядали це відео та склали дуже детальний план нової карти. Mince1174 відзначив наступне:

Після 8 годин перегляду трейлера нової карти Among Us і Henry Stickmin Collection я і мої друзі склали точний і вичерпний план нової карти "The Airship".

Henry Stickmin Collection – відеогра від одного із засновників студії InnerSloth.

План нової карти від користувача з нікнеймом Mince1174 / reddit

Офіційна статистика від розробників відеогри Among Us

Розробники з InnerSloth поки ніяк не коментують цю роботу користувачів з платформи reddit. Але студія не залишила своїх шанувальників без цікавої статистики: цього разу вони оприлюднили найбільш та найменш популярні кольори.

Найбільш популярні кольори:

червоний

чорний

білий

Найменш популярні кольори:

лаймовий

коричневий

зелений

Офіційна статистика популярності кольорів у грі Among Us / твіттер Among Us