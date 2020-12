На платформе reddit пользователь с никнеймом Mince1174 опубликовал подробный план новой карты. Разработчики из InnerSloth пока этого не сделали, но представили статистику популярности цветов.

Поклонники видеоигры Among Us уже не могут дождаться выхода новой карты, но студия InnerSloth не спешит делиться информацией. Пока в официальном твиттере разработчиков из этой студии появилась только интересная статистика.

Интересно Самые популярные мемы за последнюю неделю: родители-геймеры и кровать из будущего

Новая карта для Among Us

Первый трейлер с новой картой был показан на церемонии The Game Awards 2020. Новая карта будет называться "The Airship" ("Самолет"), а ее релиз должен состояться уже в начале 2021 года. Официальной информации пока очень мало, разработчики анонсировали только появление:

новых задач

возможности выбирать стартовую локацию

лестниц

Трейлер новой карты для игры Among Us​ – видео

Поклонники этой игры не расстроились и попытались найти больше информации в этом трейлере. Сейчас на платформе reddit очень популярен пост пользователя с никнеймом Mince1174. Он и его друзья в течение 8 часов просматривали это видео и составили очень подробный план новой карты. Mince1174 отметил следующее:

После 8 часов просмотра трейлера новой карты Among Us и Henry Stickmin Collection я и мои друзья составили точный и исчерпывающий план новой карты "The Airship".

Henry Stickmin Collection – видеоигра от одного из основателей студии InnerSloth.

План новой карты от пользователя с никнеймом Mince1174 / reddit

Официальная статистика от разработчиков видеоигры Among Us

Разработчики из InnerSloth пока никак не комментируют эту работу пользователей с платформы reddit. Но студия не оставила своих поклонников без интересной статистики: на этот раз они обнародовали наиболее и наименее популярные цвета.

Наиболее популярные цвета:

красный

черный

белый

Наименее популярные цвета::

лаймовый

коричневый

зеленый

Официальная статистика популярности цветов в игре Among Us / твиттер Among Us