Компанія Google назвала найпопулярніші пошукові запити у сфері відеоігор. Рейтинг найкращих очолила дуже популярна Among Us, проте Cyberpunk 2077 вже у цьому році може досягти показників цієї гри.

Компанія Google оприлюднила топ 10 найпопулярніших пошукових запитів у сфері відеоігор за 2020 рік. Рейтинг складений з урахуванням запитів у поточному році, але в порівнянні з минулим.

Рейтинг найпопулярніших запитів у сфері відеоігор:

Among Us Fall Guys Valorant Genshin Impact The Last of Us 2 Ghost of Tsushima FIFA 21 Animal Crossing Call of Duty: Warzone Dragon Quest Walk

Впевнено лідирує у цьому топі відеогра Among Us. Найцікавіше, що до серпня цього року відеогру від студії InnerSloth майже не шукали у Google. Fall Guys активно почали "гуглити" ще у квітні, але до пікових показників Among Us ця гра не дісталася. Valorant зацікавив геймерів лише у серпні, але на короткий проміжок часу. Лише відеогра Genshin Impact у цьому році змогла наблизитися до неймовірної статистики Among Us. Інтерес до The Last of Us 2 піднявся лише у момент релізу гри, але потім дуже швидко впав.

Графік популярності: Among Us – синій, Fall Guys – жовтий, Valorant – червоний, Genshin Impact – зелений, The Last of Us 2 – фіолетовий / статистика Google

У рейтинг не потрапила гра Cyberpunk 2077, користувачі лише останнім часом почали активно "гуглити" інформацію про цей проєкт. За статистикою Google, зараз ця гра вже випереджає Among Us за кількістю пошукових запитів. Цікаво лише, чи зможе Cyberpunk 2077 повторити показники відеогри від InnerSloth.

Графік популярності: Among Us – синій, Cyberpunk 2077 – червоний / статистика Google