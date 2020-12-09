Оприлюднено топ найприбутковіших мобільних ігор у листопаді 2020 року. Genshin Impact опустилася на 3 сходинку, а лідером стала гра Honor of Kings.

Портал Sensor Tower оприлюднив рейтинг найприбутковіших ігор на мобільних платформах у листопаді 2020 року. Вийшло два окремі топи для App Store та Google Play, а також один об'єднаний.

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Об'єднаний рейтинг найприбутковіших мобільних ігор в App Store та Google Play у листопаді:

Honor of Kings PUBG Mobile Genshin Impact Coin Master Pokemon GO Rise of Kingdoms Roblox Moonlight Blade Puzzle & Dragons Candy Crush Saga

Об'єднаний рейтинг очолила гра Honor of Kings, у якій користувачі витратили понад 230 мільйонів доларів у листопаді. 96% витрат у цій відеогрі припадає лише на один Китай. PUBG Mobile також піднялася на сходинку вище, у листопаді геймери витратили у цій грі 174 мільйони доларів. Понад 50% доходів розробники отримали завдяки китайській версії цієї відеогри та місцевому ринку. У жовтні Genshin Impact принесла своїм розробникам прибуток у 240 мільйонів доларів, а у листопаді вже менше – 143 мільйони доларів. Найбільше витрачають коштів у цій грі геймери з Японії (26%) та Китаю (25%).

Новими проєктами в об'єднаному топі за листопад 2020 року стали Puzzle & Dragons та Candy Crush Saga. А покинули рейтинг найкращих у цьому місяці Monster Strike та Homescapes.

Також аналітики відзначили, що вплив Китаю на світовий ринок мобільних ігор лише зростає. У рейтингу найкращих в App Store 8 з 10 сходинок зайняли проєкти китайських розробників. Винятками стали лише 2 відеогри від американських студій: Roblox та Pokemon GO.

Рейтинги найприбутковіших мобільних ігор в App Store, Google Play та об'єднаний / статистика з порталу Sensor Tower