Названы мобильные игры, в которых геймеры потратили больше всего средств в ноябре
Обнародован топ самых прибыльных мобильных игр в ноябре 2020 года. Genshin Impact опустилась на 3 место, а лидером стала игра Honor of Kings.
Портал Sensor Tower обнародовал рейтинг самых прибыльных игр на мобильных платформах в ноябре 2020 года. Получилось два отдельных топы для App Store и Google Play, а также один объединенный.
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Объединенный рейтинг самых прибыльных мобильных игр в App Store и Google Play в ноябре:
- Honor of Kings
- PUBG Mobile
- Genshin Impact
- Coin Master
- Pokemon GO
- Rise of Kingdoms
- Roblox
- Moonlight Blade
- Puzzle & Dragons
- Candy Crush Saga
Объединенный рейтинг возглавила игра Honor of Kings, в которой пользователи потратили более 230 миллионов долларов в ноябре. 96% расходов в этой видеоигре приходится только на один Китай. PUBG Mobile также поднялась на ступеньку выше, в ноябре геймеры потратили в этой игре 174 миллиона долларов. Более 50% доходов разработчики получили благодаря китайской версии этой видеоигры и местному рынку. В октябре Genshin Impact принесла своим разработчикам прибыль в 240 миллионов долларов, а в ноябре уже меньше – 143 миллиона долларов. Больше всего тратят средств в этой игре геймеры из Японии (26%) и Китая (25%).
Новыми проектами в объединенном топе за ноябрь 2020 года стали Puzzle & Dragons и Candy Crush Saga. А покинули рейтинг лучших в этом месяце Monster Strike и Homescapes.
Также аналитики отметили, что влияние Китая на мировой рынок мобильных игр только растет. В рейтинге лучших в App Store 8 из 10 ступенек заняли проекты китайских разработчиков. Исключениями стали только 2 видеоигры от американских студий: Roblox и Pokemon GO.
Рейтинги самых прибыльных мобильных игр в App Store, Google Play и объединенный / статистика с портала Sensor Tower
Honor of KingsМногопользовательская видеоигра, разработанная ТіМі Studios и выпущена Tencent Games. Игра доступна на платформы iOS и Android только на китайском рынке. В 2017 году вышла международная версия под названием Arena of Valor. В этой видеоигре используется тот же игровой движок и дизайн, но герои были очень сильно изменены, чтобы приспособиться для западного рынка.
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