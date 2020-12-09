Обнародован топ самых прибыльных мобильных игр в ноябре 2020 года. Genshin Impact опустилась на 3 место, а лидером стала игра Honor of Kings.

Портал Sensor Tower обнародовал рейтинг самых прибыльных игр на мобильных платформах в ноябре 2020 года. Получилось два отдельных топы для App Store и Google Play, а также один объединенный.

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Объединенный рейтинг самых прибыльных мобильных игр в App Store и Google Play в ноябре:

Honor of Kings PUBG Mobile Genshin Impact Coin Master Pokemon GO Rise of Kingdoms Roblox Moonlight Blade Puzzle & Dragons Candy Crush Saga

Объединенный рейтинг возглавила игра Honor of Kings, в которой пользователи потратили более 230 миллионов долларов в ноябре. 96% расходов в этой видеоигре приходится только на один Китай. PUBG Mobile также поднялась на ступеньку выше, в ноябре геймеры потратили в этой игре 174 миллиона долларов. Более 50% доходов разработчики получили благодаря китайской версии этой видеоигры и местному рынку. В октябре Genshin Impact принесла своим разработчикам прибыль в 240 миллионов долларов, а в ноябре уже меньше – 143 миллиона долларов. Больше всего тратят средств в этой игре геймеры из Японии (26%) и Китая (25%).

Новыми проектами в объединенном топе за ноябрь 2020 года стали Puzzle & Dragons и Candy Crush Saga. А покинули рейтинг лучших в этом месяце Monster Strike и Homescapes.

Также аналитики отметили, что влияние Китая на мировой рынок мобильных игр только растет. В рейтинге лучших в App Store 8 из 10 ступенек заняли проекты китайских разработчиков. Исключениями стали только 2 видеоигры от американских студий: Roblox и Pokemon GO.

Рейтинги самых прибыльных мобильных игр в App Store, Google Play и объединенный / статистика с портала Sensor Tower