Компания Google назвала самые популярные поисковые запросы в сфере видеоигр. Рейтинг лучших возглавила очень популярная Among Us, однако Cyberpunk 2077 уже в этом году может достичь показателей этой игры.

Компания Google обнародовала топ 10 самых популярных поисковых запросов в сфере видеоигр за 2020 года. Рейтинг составлен с учетом запросов в текущем году, но по сравнению с прошлым.

Рейтинг самых популярных запросов в сфере видеоигр:

Among Us Fall Guys Valorant Genshin Impact The Last of Us 2 Ghost of Tsushima FIFA 21 Animal Crossing Call of Duty: Warzone Dragon Quest Walk

Уверенно лидирует в этом топе видеоигра Among Us. Самое интересное, что до августа этого года видеоигру от студии InnerSloth почти не искали в Google. Fall Guys активно начали "гуглить" еще в апреле, но до пиковых показателей Among Us эта игра не досталась. Valorant заинтересовал геймеров только в августе, но на короткое время. Только видеоигра Genshin Impact в этом году смогла приблизиться к невероятной статистике Among Us. Интерес к The Last of Us 2 поднялся только в момент релиза игры, но потом очень быстро упал.

График популярности: Among Us – синий, Fall Guys – желтый, Valorant – красный, Genshin Impact – зеленый, The Last of Us 2 – фиолетовый / статистика Google

В рейтинг не попала игра Cyberpunk 2077, пользователи только в последнее время начали активно "гуглить" информацию об этом проекте. По статистике Google, сейчас эта игра уже опережает Among Us по количеству поисковых запросов. Интересно только, сможет ли Cyberpunk 2077 повторить показатели видеоигры от InnerSloth.

График популярности: Among Us – синий, Cyberpunk 2077 – красный / статистика Google