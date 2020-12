Компанія Apple назвала найпопулярніші мобільні ігри у 2020 році. Among Us та Minecraft опинилися на перших місцях у різних рейтингах.

Компанія Apple на своїй офіційній сторінці опублікувала рейтинги найкращих мобільних ігор у 2020 році. Корпорація оприлюднила два окремі топи, у які потрапили ігри, що мають найбільшу кількість завантажень в App Store.

Безкоштовні ігри

Рейтинг найпопулярніших безкоштовних ігор для iOS очолює Among Us. Це головний феномен цієї осені – гра, що підкорила мережу. Прогнозовано у топі опинилися Call of Duty: Mobile та Roblox. Також у рейтингу найкращих продовжує залишатися й Subway Surfers, хоча ця гра вийшла ще у 2012 році.

Найпопулярніші безкоштовні ігри для iOS:

Among Us Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. – Tattoo Drawing Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer!

Найпопулярніша безкоштовна гра для iOS це Among Us / світлина з крамниці App Store

Among Us Багатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.

Платні ігри

Minecraft знаходиться на першому місці у топі найпопулярніших платних ігор для iOS. У 2020 річний приріст користувачів у цій грі став найшвидшим з моменту виходу проєкту у 2011 році. Для Plague Inc. у 2020 вийшло актуальне доповнення, у якому гравці можуть боротися з вірусами та створювати вакцини. Також продовжує мати попит серед геймерів й легендарна Grand Theft Auto: San Andreas.

Найпопулярніші платні ігри для iOS:

Minecraft Plague Inc. Heads Up! Best Charades game Monopoly Bloons TD 6 Geometry Dash NBA 2K20 Games Grand Theft Auto: San Andreas The Game of Life True Skate

Найпопулярніша платна гра для iOS це Minecraft / світлина з порталу Minecraft