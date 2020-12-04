Among Us та Minecraft у топі: відома компанія назвала найпопулярніші мобільні ігри 2020
Компанія Apple назвала найпопулярніші мобільні ігри у 2020 році. Among Us та Minecraft опинилися на перших місцях у різних рейтингах.
Компанія Apple на своїй офіційній сторінці опублікувала рейтинги найкращих мобільних ігор у 2020 році. Корпорація оприлюднила два окремі топи, у які потрапили ігри, що мають найбільшу кількість завантажень в App Store.
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Безкоштовні ігри
Рейтинг найпопулярніших безкоштовних ігор для iOS очолює Among Us. Це головний феномен цієї осені – гра, що підкорила мережу. Прогнозовано у топі опинилися Call of Duty: Mobile та Roblox. Також у рейтингу найкращих продовжує залишатися й Subway Surfers, хоча ця гра вийшла ще у 2012 році.
Найпопулярніші безкоштовні ігри для iOS:
- Among Us
- Call of Duty: Mobile
- Roblox
- Subway Surfers
- Ink Inc. – Tattoo Drawing
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Brain Out
- Coin Master
- Cube Surfer!
Найпопулярніша безкоштовна гра для iOS це Among Us / світлина з крамниці App Store
Among UsБагатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.
Платні ігри
Minecraft знаходиться на першому місці у топі найпопулярніших платних ігор для iOS. У 2020 річний приріст користувачів у цій грі став найшвидшим з моменту виходу проєкту у 2011 році. Для Plague Inc. у 2020 вийшло актуальне доповнення, у якому гравці можуть боротися з вірусами та створювати вакцини. Також продовжує мати попит серед геймерів й легендарна Grand Theft Auto: San Andreas.
Найпопулярніші платні ігри для iOS:
- Minecraft
- Plague Inc.
- Heads Up! Best Charades game
- Monopoly
- Bloons TD 6
- Geometry Dash
- NBA 2K20 Games
- Grand Theft Auto: San Andreas
- The Game of Life
- True Skate
Найпопулярніша платна гра для iOS це Minecraft / світлина з порталу Minecraft
MinecraftВідеогра від студії Mojang, яка вийшла у 2011 році. За жанром це "пісочниця" у відкритому світі з виглядом від першої чи третьої особи. Ця гра дає змогу геймерам проявляти їх творчі здібності. Minecraft отримала загальне визнання серед ігрової преси, безліч нагород та стала найпродаванішою відеогрою в історії.
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