Компания Apple назвала самые популярные мобильные игры в 2020 году. Among Us и Minecraft оказались на первых местах в различных рейтингах.

Компания Apple на своей официальной странице опубликовала рейтинги лучших мобильных игр в 2020 году. Корпорация обнародовала два отдельных топа, в которые попали игры, имеющие наибольшее количество скачиваний в App Store.

Бесплатные игры

Рейтинг самых популярных бесплатных игр для iOS возглавляет Among Us. Это главный феномен этой осени – игра, покорившая сеть. Прогнозируемо в топе оказались Call of Duty: Mobile и Roblox. Также в рейтинге лучших продолжает оставаться и Subway Surfers, хотя эта игра вышла еще в 2012 году.

Самые популярные бесплатные игры для iOS:

Among Us Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. – Tattoo Drawing Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer!

Самая популярная бесплатная игра для iOS это Among Us / фотография из магазина App Store

Among Us Многопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы – убить всех членов экипажа.

Платные игры

Minecraft находится на первом месте в топе самых популярных платных игр для iOS. В 2020 годовой прирост пользователей в этой игре стал самым быстрым с момента выхода проекта в 2011 году. Для Plague Inc. в 2020 вышло актуальное дополнение, в котором игроки могут бороться с вирусами и создавать вакцины. Также продолжает пользоваться спросом среди геймеров и легендарная Grand Theft Auto: San Andreas.

Самые популярные платные игры для iOS:

Minecraft Plague Inc. Heads Up! Best Charades game Monopoly Bloons TD 6 Geometry Dash NBA 2K20 Games Grand Theft Auto: San Andreas The Game of Life True Skate

Самая популярная платная игра для iOS это Minecraft / фотография с портала Minecraft