Among Us и Minecraft в топе: известная компания назвала самые популярные мобильные игры 2020
Компания Apple назвала самые популярные мобильные игры в 2020 году. Among Us и Minecraft оказались на первых местах в различных рейтингах.
Компания Apple на своей официальной странице опубликовала рейтинги лучших мобильных игр в 2020 году. Корпорация обнародовала два отдельных топа, в которые попали игры, имеющие наибольшее количество скачиваний в App Store.
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Бесплатные игры
Рейтинг самых популярных бесплатных игр для iOS возглавляет Among Us. Это главный феномен этой осени – игра, покорившая сеть. Прогнозируемо в топе оказались Call of Duty: Mobile и Roblox. Также в рейтинге лучших продолжает оставаться и Subway Surfers, хотя эта игра вышла еще в 2012 году.
Самые популярные бесплатные игры для iOS:
- Among Us
- Call of Duty: Mobile
- Roblox
- Subway Surfers
- Ink Inc. – Tattoo Drawing
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Brain Out
- Coin Master
- Cube Surfer!
Самая популярная бесплатная игра для iOS это Among Us / фотография из магазина App Store
Among UsМногопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы – убить всех членов экипажа.
Платные игры
Minecraft находится на первом месте в топе самых популярных платных игр для iOS. В 2020 годовой прирост пользователей в этой игре стал самым быстрым с момента выхода проекта в 2011 году. Для Plague Inc. в 2020 вышло актуальное дополнение, в котором игроки могут бороться с вирусами и создавать вакцины. Также продолжает пользоваться спросом среди геймеров и легендарная Grand Theft Auto: San Andreas.
Самые популярные платные игры для iOS:
- Minecraft
- Plague Inc.
- Heads Up! Best Charades game
- Monopoly
- Bloons TD 6
- Geometry Dash
- NBA 2K20 Games
- Grand Theft Auto: San Andreas
- The Game of Life
- True Skate
Самая популярная платная игра для iOS это Minecraft / фотография с портала Minecraft
MinecraftВидеоигра от студии Mojang, которая вышла в 2011 году. По жанру это "песочница" в открытом мире с видом от первого или третьего лица. Эта игра позволяет геймерам проявлять их творческие способности. Minecraft получила всеобщее признание среди игровой прессы, множество наград и стала самой продаваемой видеоигрой в истории.
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