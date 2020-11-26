Влада Казахстану перевірила гру Among Us на небезпеку для дітей шкільного віку. Але жодних порушень не було виявлено.

Портал StopFake повідомляє, що влада Казахстану перевірила популярну гру Among Us на небезпеку для школярів. За однією з версій ця відеогра може схиляти дітей до самогубства.

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Причиною цих перевірок стали аудіозаписи, які поширювалися у WhatsApp та Telegram. У них повідомляється, що у цій відеогрі геймерам даються "страшні завдання", які можуть схиляти дітей до самогубства. Як доказ наводять "нещасний випадок з дівчинкою з 34 школи". Автори цих повідомлень стверджують, що саме у грі Among Us вона отримала "страшне завдання".

Відео, у якому можна прослухати одне з цих повідомлень

Авторів цих повідомлень встановити поки неможливо, але вперше вони з'явилися на каналі одного з російських геймерів. Також поки невідомо чи реальні події, про які йде мова у цих аудіозаписах.

Влада Казахстану перевірила цю відеогру, але не виявила жодних порушень та відзначила:

Все листування ведеться між користувачами у самій грі, іншим учасникам воно недоступне. При цьому виявити, якого роду йде листування між учасниками гри не представляється можливим. У зв'язку з цим міністерство не має можливості зробити висновки про наявність будь-якого протиправного контенту, в тому числі ознак схиляння учасників гри до суїциду.