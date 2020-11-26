Власти Казахстана проверили игру Among Us на опасность для детей школьного возраста. Но никаких нарушений не было выявлено.

Портал StopFake сообщает, что власти Казахстана проверили популярную игру Among Us на опасность для школьников. По одной из версий это видеоигра может склонять детей к самоубийству.

Актуально Читы для игры Among Us: какие существуют виды и как их обнаружить

Причиной этих проверок стали аудиозаписи, которые распространялись в WhatsApp и Telegram. В них сообщается, что в этой видеоигре геймерам даются "страшные задания", которые могут склонять детей к самоубийству. В качестве доказательства приводят "несчастный случай с девочкой из 34 школы". Авторы этих сообщений утверждают, что именно в игре Among Us она получила "страшное задание".

Видео, в котором можно прослушать одно из этих сообщений

Авторов этих сообщений установить пока невозможно, но впервые они появились на канале одного из российских геймеров. Также пока неизвестно о реальности событий, о которых идет речь в этих аудиозаписях.

Власти Казахстана проверили эту видеоигру, но не обнаружили никаких нарушений и отметили:

Вся переписка ведется между пользователями в самой игре, другим участникам она недоступна. При этом выявить, какого рода идет переписка между участниками игры не представляется возможным. В связи с этим министерство не имеет возможности сделать выводы о наличии какого-либо противоправного контента, в том числе признаков склонение участников игры к суициду.