Читеры это классическая проблема любой игры, которая проходит в онлайне. Исключением не стала и очень популярная видеоигра Among Us, в которой еще даже пока отсутствует античит.

Игра Among Us очень быстро стала популярной в геймерском сообществе. А любые популярные онлайн-игры рано или поздно сталкиваются с проблемой читерства. Games24 в этом материале расскажет о самых популярных читах к этой видеоигре и о методах их обнаружения.

Актуально Among Us в стиле "Чужого": вышла интересная адаптация популярной игры – видео

Чит – это секретный код, используемый в видеоиграх для изменения определенных игровых параметров. Один из вариантов мошенничества в онлайн-играх.

В игре Among Us отсутствует античит, поэтому проблема читерства очень болезненная для разработчиков этой видеоигры. Игроки мухлюют на мобильных платформах и на PC. Большинство программ для читерства в этой игре многофункциональные, то есть геймеры могут изменять вариант мошенничества перед каждой новой партией.

Для игры Among Us существуют читы на:

постоянную игру за предателя

специальный радар, пользуясь которым мошенники могут увидеть перемещения всех остальных игроков

постоянную победу

возможность видеть предателей, призраков или чат

изменение скорости перемещения

изменение дистанции для убийства

возможность управлять другими игроками (переместить или заморозить)

выполнения всех задач

скины, но только владелец читов может увидеть их

закрывание дверей, саботаж освещения или других объектов. Обычные игроки вообще не смогут открыть дверь или включить свет

перемещения сквозь стены

невидимость

изменение освещенности игровой карты

изменение цвета игрового персонажа в любой момент

убийство других игроков без перезарядки этого умения

управления чатом, мошенник может написать сообщение за другого игрока

телепортацию

возможность стать ненастоящим предателем и пользоваться вентиляционными шахтами

мгновенный ремонт объектов, работу которых можно саботировать

возможность голосовать за других игроков

Проблему читерства нужно решать, или игру Among Us найдут "мертвой" / фотография с портала GameSpew

Большинство из этих читов легко обнаружить, потому что они разрушают весь геймплей игры. Но есть такие, которые заметить очень сложно. Очень трудно понять, что кто-то с самого начала знает никнеймы предателей или пользуется радаром, который отслеживает перемещения всех игроков. Поэтому всегда нужно быть очень внимательным и стараться замечать странные закономерности.

Особенно остро проблема читерства проявляется в обычных соревновательных матчах, когда собираются незнакомые игроки. В таких случаях жульничать очень легко, потому что геймеры могут общаться только в текстовом чате.

Разработчики Among Us уже знают об этой проблеме и активно работают над античитом для игры. Также обещают добавить систему репортов в будущем. Поэтому обычным игрокам остается только одно: собирать лобби из своих друзей или людей, которым они могут доверять.

Games24 предупреждает: читерство вредит не только читеру, но и окружающим игрокам.