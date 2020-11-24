Читы для игры Among Us: какие существуют виды и как их обнаружить
Читеры это классическая проблема любой игры, которая проходит в онлайне. Исключением не стала и очень популярная видеоигра Among Us, в которой еще даже пока отсутствует античит.
Игра Among Us очень быстро стала популярной в геймерском сообществе. А любые популярные онлайн-игры рано или поздно сталкиваются с проблемой читерства. Games24 в этом материале расскажет о самых популярных читах к этой видеоигре и о методах их обнаружения.
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В игре Among Us отсутствует античит, поэтому проблема читерства очень болезненная для разработчиков этой видеоигры. Игроки мухлюют на мобильных платформах и на PC. Большинство программ для читерства в этой игре многофункциональные, то есть геймеры могут изменять вариант мошенничества перед каждой новой партией.
Для игры Among Us существуют читы на:
- постоянную игру за предателя
- специальный радар, пользуясь которым мошенники могут увидеть перемещения всех остальных игроков
- постоянную победу
- возможность видеть предателей, призраков или чат
- изменение скорости перемещения
- изменение дистанции для убийства
- возможность управлять другими игроками (переместить или заморозить)
- выполнения всех задач
- скины, но только владелец читов может увидеть их
- закрывание дверей, саботаж освещения или других объектов. Обычные игроки вообще не смогут открыть дверь или включить свет
- перемещения сквозь стены
- невидимость
- изменение освещенности игровой карты
- изменение цвета игрового персонажа в любой момент
- убийство других игроков без перезарядки этого умения
- управления чатом, мошенник может написать сообщение за другого игрока
- телепортацию
- возможность стать ненастоящим предателем и пользоваться вентиляционными шахтами
- мгновенный ремонт объектов, работу которых можно саботировать
- возможность голосовать за других игроков
Проблему читерства нужно решать, или игру Among Us найдут "мертвой" / фотография с портала GameSpew
Большинство из этих читов легко обнаружить, потому что они разрушают весь геймплей игры. Но есть такие, которые заметить очень сложно. Очень трудно понять, что кто-то с самого начала знает никнеймы предателей или пользуется радаром, который отслеживает перемещения всех игроков. Поэтому всегда нужно быть очень внимательным и стараться замечать странные закономерности.
Особенно остро проблема читерства проявляется в обычных соревновательных матчах, когда собираются незнакомые игроки. В таких случаях жульничать очень легко, потому что геймеры могут общаться только в текстовом чате.
Разработчики Among Us уже знают об этой проблеме и активно работают над античитом для игры. Также обещают добавить систему репортов в будущем. Поэтому обычным игрокам остается только одно: собирать лобби из своих друзей или людей, которым они могут доверять.
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