Игра Among Us получила короткометражную адаптацию в стиле фильма "Чужой". Пользователи в сети положительно отзываются об этой работе и отмечают ее атмосферность.

На youtube-канале 3D Print Guy по мотивам игры Among Us вышла адаптация в кинематографическом стиле. Поклонники этой игры получили короткометражный хоррор, который имеет много общего с фильмом "Чужой". Это уже не первая адаптация этой очень популярной игры.

Актуально Among Us уже на экранах: по мотивам игры вышел фильм – видео

Эта работа выполнена на высоком техническом уровне. Автор короткометражки отметил, что при подготовке этого видео он ориентировался на игры серии Dead Space, фанатский сериал Astartes (вселенная Warhammer 40,000) и фильмы франшизы "Чужой". Сюжет посвящен последнему живому космонавту и его попытке спастись от предателя. А получится это или нет – смотрите уже сами.

Смотрите короткометражный хоррор по мотивам игры Among Us – видео

Among Us Многопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы – убить всех членов экипажа.

Эта хоррор-адаптация игры Among Us на платформе youtube уже собрала почти 25 тысяч просмотров. Пользователи в комментариях положительно отзываются о видео и отмечают прекрасно переданную атмосферу пустого звездолета.