Гра Among Us отримала короткометражну адаптацію у стилі фільму "Чужий". Користувачі у мережі позитивно відгукуються про цю роботу та відзначають її атмосферність.

На youtube-каналі 3D Print Guy за мотивами гри Among Us вийшла адаптація у кінематографічному стилі. Шанувальники цієї гри отримали короткометражний хоррор, який має чимало спільного з фільмом "Чужий". Це вже не перша адаптація цієї дуже популярної гри.

Актуально Among Us вже на екранах: за мотивами гри вийшов фільм – відео

Ця робота виконана на високому технічному рівні. Автор короткометражки відзначив, що при підготовці цього відео він орієнтувався на ігри серії Dead Space, фанатський серіал Astartes (всесвіт Warhammer 40,000) та фільми франшизи "Чужий". Сюжет присвячений останньому живому космонавту та його спробі врятуватися від зрадника. А вийде це чи ні – дивіться вже самі.

Дивіться короткометражний хоррор за мотивами гри Among Us – відео

Among Us Багатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.

Ця хоррор-адаптація гри Among Us на платформі youtube вже зібрала майже 25 тисяч переглядів. Користувачі у коментарях позитивно відгукуються про відео та відзначають прекрасно передану атмосферу порожнього зорельота.