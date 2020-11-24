Чіти для гри Among Us: які існують види та як їх виявити
Чітери це класична проблема будь-якої гри, яка проходить в онлайні. Винятком не стала і дуже популярна відеогра Among Us, у якій ще навіть поки відсутній античіт.
Гра Among Us дуже швидко стала популярною у геймерській спільноті. А будь-які популярні онлайн-ігри рано чи пізно стикаються з проблемою чітерства. Games24 у цьому матеріалі розповість про найпопулярніші чіти до цієї відеогри та про методи їх виявлення.
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У грі Among Us відсутній античіт, тому проблема чітерства дуже болюча для розробників цієї відеогри. Гравці махлюють на мобільних платформах та на PC. Більшість програм для чітерства у цій грі багатофункціональні, тобто геймери можуть змінювати варіант махлювання перед кожною новою партією.
Для гри Among Us існують чіти на:
- постійну гру за зрадника
- спеціальний радар, користуючись яким шахраї можуть побачити переміщення всіх інших гравців
- постійну перемогу
- можливість бачити зрадників, привидів або чат
- зміну швидкості переміщення
- зміну дистанції для вбивства
- можливість керувати іншими гравцями (перемістити чи заморозити)
- виконання всіх завдань
- скіни, але лише власник чітів може побачити їх
- зачинення дверей, саботаж освітлення чи інших об'єктів. Звичайні гравці взагалі не зможуть відчинити двері чи ввімкнути світло
- переміщення крізь стіни
- невидимість
- зміну освітленості ігрової мапи
- зміну кольору ігрового персонажа у будь-який момент
- вбивство інших гравців без перезарядки цього вміння
- керування чатом, шахрай може написати повідомлення за іншого гравця
- телепортацію
- можливість стати несправжнім зрадником та користуватися вентиляційними шахтами
- миттєвий ремонт об'єктів, роботу яких можна саботувати
- можливість голосувати за інших гравців
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Більшість з цих чітів легко виявити, бо вони руйнують весь геймплей гри. Але є такі, які помітити дуже складно. Дуже важко зрозуміти, що хтось з самого початку знає нікнейми зрадників чи користується радаром, який відслідковує переміщення всіх гравців. Тому завжди потрібно бути дуже уважним та намагатися помічати дивні закономірності.
Особливо гостро проблема чітерства проявляється у звичайних змагальних матчах, коли збираються незнайомі гравці. У таких випадках махлювати дуже легко, бо геймери мають змогу спілкуватися лише у текстовому чаті.
Розробники Among Us вже знають про цю проблему та активно працюють над античітом для гри. Також обіцяють додати систему репортів у майбутньому. Тому звичайним гравцям залишається лише одне: збирати лобі зі своїх друзів чи людей, яким вони можуть довіряти.
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