Чітери це класична проблема будь-якої гри, яка проходить в онлайні. Винятком не стала і дуже популярна відеогра Among Us, у якій ще навіть поки відсутній античіт.

Гра Among Us дуже швидко стала популярною у геймерській спільноті. А будь-які популярні онлайн-ігри рано чи пізно стикаються з проблемою чітерства. Games24 у цьому матеріалі розповість про найпопулярніші чіти до цієї відеогри та про методи їх виявлення.

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Чіт – це секретний код, що використовується у відеоіграх для зміни певних ігрових параметрів. Один з варіантів шахрайства в онлайн-відеоіграх.

У грі Among Us відсутній античіт, тому проблема чітерства дуже болюча для розробників цієї відеогри. Гравці махлюють на мобільних платформах та на PC. Більшість програм для чітерства у цій грі багатофункціональні, тобто геймери можуть змінювати варіант махлювання перед кожною новою партією.

Для гри Among Us існують чіти на:

постійну гру за зрадника

спеціальний радар, користуючись яким шахраї можуть побачити переміщення всіх інших гравців

постійну перемогу

можливість бачити зрадників, привидів або чат

зміну швидкості переміщення

зміну дистанції для вбивства

можливість керувати іншими гравцями (перемістити чи заморозити)

виконання всіх завдань

скіни, але лише власник чітів може побачити їх

зачинення дверей, саботаж освітлення чи інших об'єктів. Звичайні гравці взагалі не зможуть відчинити двері чи ввімкнути світло

переміщення крізь стіни

невидимість

зміну освітленості ігрової мапи

зміну кольору ігрового персонажа у будь-який момент

вбивство інших гравців без перезарядки цього вміння

керування чатом, шахрай може написати повідомлення за іншого гравця

телепортацію

можливість стати несправжнім зрадником та користуватися вентиляційними шахтами

миттєвий ремонт об'єктів, роботу яких можна саботувати

можливість голосувати за інших гравців

Проблему чітерства потрібно вирішувати, або гру Among Us знайдуть "мертвою" / світлина з порталу GameSpew

Більшість з цих чітів легко виявити, бо вони руйнують весь геймплей гри. Але є такі, які помітити дуже складно. Дуже важко зрозуміти, що хтось з самого початку знає нікнейми зрадників чи користується радаром, який відслідковує переміщення всіх гравців. Тому завжди потрібно бути дуже уважним та намагатися помічати дивні закономірності.

Особливо гостро проблема чітерства проявляється у звичайних змагальних матчах, коли збираються незнайомі гравці. У таких випадках махлювати дуже легко, бо геймери мають змогу спілкуватися лише у текстовому чаті.

Розробники Among Us вже знають про цю проблему та активно працюють над античітом для гри. Також обіцяють додати систему репортів у майбутньому. Тому звичайним гравцям залишається лише одне: збирати лобі зі своїх друзів чи людей, яким вони можуть довіряти.

Games24 попереджає: чітерство шкодить не лише чітеру, але й оточуючим гравцям.