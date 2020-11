Китайський клон гри Among Us став найпопулярнішою грою у місцевому App Store. Такий успіх клону пов'язаний з відсутністю китайської мови в оригінальній відеогрі

Портал South China Morning Post повідомляє, що китайський клон Among Us розташувався на першому місці у місцевому App Store. Оригінальна гра знаходиться лише на 10 сходинці.

Річ у тім, що в оригінальній грі Among Us відсутня китайська мова. Цим і скористалися китайські розробники та створили майже ідентичний проєкт з назвою Werewolf Among Us. Гра відрізняється лише візуально, всі механіки у точності наслідують оригінал. У відеогрі Among Us основна карта це космічна станція, а у її клоні це середньовічний замок.

Китайська версія розроблена студією Shenzhen Youliang Technology та випущена лише 28 жовтня, але вже зібрала майже 500 тисяч завантажень в App Store.

Геймплей Werewolf Among Us ідентичний до оригіналу / світлина з сайту South China Morning Post

У Китаї закони про інтелектуальну власність захищають в основному персонажів чи сюжет, але не геймплей відеоігор. Цим і користуються місцеві розробники та створюють численні клони відомих ігор. Дуже популярні у Китаї Honour of Kings та Knives Out це клони відеоігор League of Legends та PlayerUnknown's Battlegrounds.

Among Us Багатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.

Розробники оригінального Among Us вже знають про цю проблему та чекають професійного перекладу їх гри на китайський.