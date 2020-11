Китайский клон Among Us стал самой популярной игрой в местном App Store. Такой успех клона связан с отсутствием китайского языка в оригинальной видеоигре.

Портал South China Morning Post сообщает, что китайский клон Among Us расположился на первом месте в местном App Store. Оригинальная игра находится лишь на 10 строчке.

Дело в том, что в оригинальной игре Among Us отсутствует китайский язык. Этим и воспользовались китайские разработчики и создали почти идентичный проект под названием Werewolf Among Us. Игра отличается только визуально, все механики в точности наследуют оригинал. В видеоигре Among Us основная карта это космическая станция, а в ее клоне это средневековый замок.

Китайская версия разработана студией Shenzhen Youliang Technology и выпущена только 28 октября, но уже собрала почти 500 тысяч загрузок в App Store.

Геймплей Werewolf Among Us идентичен оригиналу / фотография с сайта South China Morning Post

В Китае законы об интеллектуальной собственности защищают в основном персонажей или сюжет, но не геймплей видеоигр. Этим и пользуются местные разработчики и создают многочисленные клоны известных игр. Очень популярные в Китае Honour of Kings и Knives Out это клоны видеоигр League of Legends и PlayerUnknown's Battlegrounds.

Among Us Многопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы - убить всех членов экипажа.

Разработчики оригинального Among Us уже знают об этой проблеме и ждут профессионального перевода их игры на китайский.