Among Us встановила історичний рекорд: відомі найприбутковіші ігри у листопаді
Експерти підрахували доходи відеоігрової індустрії у листопаді 2020 року. Прибутки збільшилися на всіх платформах, а найбільше на консолях.
Аналітики з порталу SuperData опублікували результати цікавого дослідження. У листопаді сфера відеоігор встановила декілька рекордів.
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У листопаді 2020 року індустрія відеоігор встановила черговий рекорд за щомісячним доходом – 11,5 мільярда доларів. Якщо порівнювати з листопадом 2019, то прибутки виросли на 15%. Найбільший ріст доходів відмічається на консолях – 24%, на PC – 22%, а найменше на мобільних пристроях – 9%.
У листопаді в Among Us зіграло майже 500 мільйонів унікальних користувачів. За цим показником відеогра стала найпопулярнішою за всю історію індустрії відеоігор. Але прибутки у гри не дуже високі, бо цей проєкт безкоштовний на мобільних платформах. Більшу частину доходів (64%) відеогрі приносять користувачі з PC, а їх всього 3%.
На консолях найпопулярнішою відеогрою стала Call of Duty: Black Ops Cold War. Цей проєкт встановив новий рекорд продажів для цієї франшизи – 5,7 мільйона копій. Також варто відзначити Assassin’s Creed Valhalla, яка продалася краще за Odyssey (майже на 50%). Хоча дохід у самій відеогрі зменшився, бо у релізній версії гри були відсутні бустери досвіду (у грудні їх вже додали у нову гру). Spider-Man: Miles Morales продалася гірше за оригінальний проєкт 2018 року, але нова відеогра не позиціонувала себе, як повноцінне продовження. Вихід World of Warcraft: Shadowlands на PC спричинив фурор. У відеогри найвищий щомісячний дохід з 2008 року та найбільша кількість гравців з 2010.
Топ 10 відеоігор на PC за доходами у листопаді:
- World of Warcraft
- League of Legends
- Dungeon Fighter Online
- Crossfire
- Fantasy Westward Journey Online
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- World of Tanks
- Assassin's Creed Valhalla
- Roblox
- Call of Duty: Modern Warfare
Топ 10 відеоігор на консолі за доходами у листопаді:
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- NBA 2K21
- Watch Dogs: Legion
- Assassin's Creed Valhalla
- FIFA 21
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2
- Marvel's Avengers
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Fortnite
Топ 10 відеоігор на мобільні платформи за доходами у листопаді:
- Free Fire
- Pokemon GO
- Roblox
- Peacekkper Elite
- AFK Arena
- Genshin Impact
- Candy Crush Saga
- Coin Master
- Honor of Kings
- Homescapes
Рейтинги відеоігор за прибутками на PC, консолі та мобільні платформи / статистика SuperData
Among UsБагатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.
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