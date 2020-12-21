Експерти підрахували доходи відеоігрової індустрії у листопаді 2020 року. Прибутки збільшилися на всіх платформах, а найбільше на консолях.

Аналітики з порталу SuperData опублікували результати цікавого дослідження. У листопаді сфера відеоігор встановила декілька рекордів.

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У листопаді 2020 року індустрія відеоігор встановила черговий рекорд за щомісячним доходом – 11,5 мільярда доларів. Якщо порівнювати з листопадом 2019, то прибутки виросли на 15%. Найбільший ріст доходів відмічається на консолях – 24%, на PC – 22%, а найменше на мобільних пристроях – 9%.

У листопаді в Among Us зіграло майже 500 мільйонів унікальних користувачів. За цим показником відеогра стала найпопулярнішою за всю історію індустрії відеоігор. Але прибутки у гри не дуже високі, бо цей проєкт безкоштовний на мобільних платформах. Більшу частину доходів (64%) відеогрі приносять користувачі з PC, а їх всього 3%.

На консолях найпопулярнішою відеогрою стала Call of Duty: Black Ops Cold War. Цей проєкт встановив новий рекорд продажів для цієї франшизи – 5,7 мільйона копій. Також варто відзначити Assassin’s Creed Valhalla, яка продалася краще за Odyssey (майже на 50%). Хоча дохід у самій відеогрі зменшився, бо у релізній версії гри були відсутні бустери досвіду (у грудні їх вже додали у нову гру). Spider-Man: Miles Morales продалася гірше за оригінальний проєкт 2018 року, але нова відеогра не позиціонувала себе, як повноцінне продовження. Вихід World of Warcraft: Shadowlands на PC спричинив фурор. У відеогри найвищий щомісячний дохід з 2008 року та найбільша кількість гравців з 2010.

Топ 10 відеоігор на PC за доходами у листопаді:

World of Warcraft League of Legends Dungeon Fighter Online Crossfire Fantasy Westward Journey Online Call of Duty: Black Ops Cold War World of Tanks Assassin's Creed Valhalla Roblox Call of Duty: Modern Warfare

Топ 10 відеоігор на консолі за доходами у листопаді:

Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K21 Watch Dogs: Legion Assassin's Creed Valhalla FIFA 21 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Marvel's Avengers Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Fortnite

Топ 10 відеоігор на мобільні платформи за доходами у листопаді:

Free Fire Pokemon GO Roblox Peacekkper Elite AFK Arena Genshin Impact Candy Crush Saga Coin Master Honor of Kings Homescapes

Рейтинги відеоігор за прибутками на PC, консолі та мобільні платформи / статистика SuperData