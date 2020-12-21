Among Us установила исторический рекорд: известны самые прибыльные игры в ноябре
Эксперты подсчитали доходы видеоигровой индустрии в ноябре 2020 года. Доходы увеличились на всех платформах, а больше всего на консолях.
Аналитики из портала SuperData опубликовали результаты интересного исследования. В ноябре сфера видеоигр установила несколько рекордов.
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В ноябре 2020 года индустрия видеоигр установила очередной рекорд по ежемесячным доходом – 11,5 миллиарда долларов. Если сравнивать с ноябрем 2019, то доходы выросли на 15%. Наибольший рост доходов отмечается на консолях – 24%, на PC – 22%, а меньше всего на мобильных устройствах – 9%.
В ноябре в Among Us сыграло почти 500 миллионов уникальных пользователей. По этому показателю видеоигра стала самой популярной за всю историю индустрии видеоигр. Но доходы в игры не очень высокие, так как этот проект бесплатный на мобильных платформах. Большую часть доходов (64%) видеоигре приносят пользователи с PC, а их всего 3%.
На консолях самой популярной видеоигрой стала Call of Duty: Black Ops Cold War. Этот проект установил новый рекорд продаж для этой франшизы – 5,7 миллиона копий. Также стоит отметить Assassin's Creed Valhalla, которая продалась лучше Odyssey (почти на 50%). Хотя доход в самой видеоигре уменьшился, потому что в релизной версии игры отсутствовали бустеры опыта (в декабре их уже добавили в новую игру). Spider-Man: Miles Morales продалась хуже за оригинальный проект 2018 года, но новая видеоигра не позиционировала себя, как полноценное продолжение. Выход World of Warcraft: Shadowlands на PC вызвал фурор. В видеоигры самый высокий ежемесячный доход с 2008 года и наибольшее количество игроков с 2010.
Топ 10 видеоигр на PC по доходам в ноябре:
- World of Warcraft
- League of Legends
- Dungeon Fighter Online
- Crossfire
- Fantasy Westward Journey Online
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- World of Tanks
- Assassin's Creed Valhalla
- Roblox
- Call of Duty: Modern Warfare
Топ 10 видеоигр на консоли по доходам в ноябре:
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- NBA 2K21
- Watch Dogs: Legion
- Assassin's Creed Valhalla
- FIFA 21
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2
- Marvel's Avengers
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Fortnite
Топ 10 видеоигр на мобильные платформы по доходам в ноябре:
- Free Fire
- Pokemon GO
- Roblox
- Peacekkper Elite
- AFK Arena
- Genshin Impact
- Candy Crush Saga
- Coin Master
- Honor of Kings
- Homescapes
Рейтинги видеоигр по доходам на PC, консоли и мобильные платформы / статистика SuperData
Among UsМногопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы – убить всех членов экипажа.
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