Эксперты подсчитали доходы видеоигровой индустрии в ноябре 2020 года. Доходы увеличились на всех платформах, а больше всего на консолях.

Аналитики из портала SuperData опубликовали результаты интересного исследования. В ноябре сфера видеоигр установила несколько рекордов.

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В ноябре 2020 года индустрия видеоигр установила очередной рекорд по ежемесячным доходом – 11,5 миллиарда долларов. Если сравнивать с ноябрем 2019, то доходы выросли на 15%. Наибольший рост доходов отмечается на консолях – 24%, на PC – 22%, а меньше всего на мобильных устройствах – 9%.

В ноябре в Among Us сыграло почти 500 миллионов уникальных пользователей. По этому показателю видеоигра стала самой популярной за всю историю индустрии видеоигр. Но доходы в игры не очень высокие, так как этот проект бесплатный на мобильных платформах. Большую часть доходов (64%) видеоигре приносят пользователи с PC, а их всего 3%.

На консолях самой популярной видеоигрой стала Call of Duty: Black Ops Cold War. Этот проект установил новый рекорд продаж для этой франшизы – 5,7 миллиона копий. Также стоит отметить Assassin's Creed Valhalla, которая продалась лучше Odyssey (почти на 50%). Хотя доход в самой видеоигре уменьшился, потому что в релизной версии игры отсутствовали бустеры опыта (в декабре их уже добавили в новую игру). Spider-Man: Miles Morales продалась хуже за оригинальный проект 2018 года, но новая видеоигра не позиционировала себя, как полноценное продолжение. Выход World of Warcraft: Shadowlands на PC вызвал фурор. В видеоигры самый высокий ежемесячный доход с 2008 года и наибольшее количество игроков с 2010.

Топ 10 видеоигр на PC по доходам в ноябре:

World of Warcraft League of Legends Dungeon Fighter Online Crossfire Fantasy Westward Journey Online Call of Duty: Black Ops Cold War World of Tanks Assassin's Creed Valhalla Roblox Call of Duty: Modern Warfare

Топ 10 видеоигр на консоли по доходам в ноябре:

Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K21 Watch Dogs: Legion Assassin's Creed Valhalla FIFA 21 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Marvel's Avengers Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Fortnite

Топ 10 видеоигр на мобильные платформы по доходам в ноябре:

Free Fire Pokemon GO Roblox Peacekkper Elite AFK Arena Genshin Impact Candy Crush Saga Coin Master Honor of Kings Homescapes

Рейтинги видеоигр по доходам на PC, консоли и мобильные платформы / статистика SuperData