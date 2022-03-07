Усі шанувальники ігор знають, що чимало відомих компаній, які пов'язані з індустрією відеоігор, покинули ринок країни-агресора. Першими на такий крок наважилися польські розробники, а згодом до них приєдналися й інші гіганти цієї сфери.

До теми Activision Blizzard, Microsoft та Rockstar Games зупиняють продаж своїх ігор на території Росії

"Важливий" російський ринок

Зрозуміло, що російським гравцям таке рішення не сподобалося. На їхню думку, відеоігри мають бути поза політикою, а також вони додають, що через свою позицію такі компанії втрачають значні прибутки. Щоправда, згідно з даними аналітиків із польської інвесткомпанії Bankier, розробники відеоігор майже нічого й не втрачають.

Річ у тім, що з Білорусі та Росії ці компанії отримували не так й багато грошей. Наприклад, CD Projekt RED отримувала лише 5,4% від загальних прибутків, а в інших компаній це значення коливається в межах від 2 до 6%. А після введення санкцій, серйозних проблем з оплатою та катастрофічного падіння рубля ситуація має з кожним днем лише погіршуватися. Навряд чи російський ігровий ринок зараз можна назвати перспективним.

На думку аналітиків, зупинка продажу відеоігор на території Росії позитивно впливає на імідж компанії. Щоправда, є в цьому випадку й один невеликий мінус – незадоволені російські гравці, які обвалюють рейтинги ігор та залишають негативні відгуки на їхніх сторіках та в соцмережах розробників.

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