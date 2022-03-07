Все поклонники игр знают, что много известных компаний, связанных с индустрией видеоигр, покинули рынок страны-агрессора. Первыми на такой шаг решились польские разработчики, а затем к ним присоединились и другие гиганты этой сферы.

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"Важный" российский рынок

Понятно, что российским игрокам это решение не понравилось. По их мнению, видеоигры должны быть вне политики, а также они добавляют, что из-за своей позиции такие компании теряют значительную прибыль. Правда, согласно данным аналитиков из польской инвесткомпании Bankier, разработчики видеоигр почти ничего не теряют.

Дело в том, что из Беларуси и России эти компании получали не так уж и много денег. Например, CD Projekt RED получала всего 5,4% от общей прибыли, а у других компаний это значение колеблется в пределах от 2 до 6%. А после введения санкций, серьезных проблем с оплатой и катастрофического падения рубля ситуация должна с каждым днем только ​​ухудшаться. Вряд ли российский игровой рынок сейчас можно назвать перспективным.

По мнению аналитиков, остановка продаж видеоигр на территории России положительно влияет на имидж компании. Правда, есть в этом случае и один небольшой минус – недовольные российские игроки, которые обваливают рейтинги игр и оставляют негативные отзывы на их страницах и в соцсетях разработчиков.

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