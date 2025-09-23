23 вересня 2008 року з'явилася операційна система, можливості якої дозволяли перетворити звичний "телефон для дзвінків" на справжню кишенькову консоль. Найпопулярніші олдскульні забавки на Android, пропонує пригадати 24 Канал.

UniWar (2009 рік)

Першою грою, яка довела, що смартфони придатні для "серйозних стратегій", а не лише для казуальних ігор стала саме UniWar.

Покрокова стратегія пропонувала напружені тактичні битви між трьома расами на гексагональних картах. Родзинкою проєкту був асинхронний багатокористувацький режим. Себто ти міг зробити хід, а потім чекати відповіді суперника інколи навіть днями.

Потому гра була портована на інші платформи, але саме на Android вона отримала величезну армію шанувальників, яка активна і по цей день.

Doodle Jump (2010 рік)

Хоча на конкурентній iOs ця простенька, на перший погляд, відеогра про стрибки по платформах вийшла на рік раніше, саме на Android вона стала по-справжньому народним хітом.

Ігровий процес, який міг травмувати психіку / Фото Lima Sky LLC

Можливо, вся річ у, тому що вона була безплатною, на відміну від версії для айфонів, а можливо через більшу аудиторію.

Факт в тому, що далеко не один школяр чи студент коротав час і мірявся з друзями результатом саме у Doodle Jump.

Restaurant Story (2010 рік)

Цей симулятор керування рестораном змушував та й далі змушує проводити довгі вечори за екранами смартфонів чимало геймерів.

Поєднуючи створення власного закладу з можливістю соціалізації з іншими гравцями, шляхом надсилання подарунків чи навіть відвідин їхніх закладів, Restaurant Story стала однією з найпопулярніших мобільних ігор свого часу.

Top Eleven Football Manager (2011 рік)

Коли мова заходить про симулятори, то не можна забувати про спорт.

Зокрема, відеогра Top Eleven Football Manager, обличчям якої вже довгі роки є геній гри Жозе Моурінью, який заробив мільйони на звільненнях, розпочала свою історію шаленого успіху як додаток на Facebook, плавно перекочувавши на пристрої з Android.

Відтоді проєкт завантажили понад 100 мільйонів разів у Play Market і він і по цей день залишається однією з найкращих футбольних ігор на мобільних пристроях.

Керуйте кожним аспектом життя свого клубу / Фото Nordeus

Dr. Driving (2013 рік)

Коли усі звикли до звичних перегонів, конче потрібно було вигадати щось інакше.

У Dr. Driving Гравець сідає за кермо автомобіля та отримує завдання: припаркувати машину, доїхати з пункту А в пункт Б без аварій, проїхати містом з максимальною економією пального тощо.

Замість швидкості, доводиться слідкувати за власною акуратністю і дотриманням правил. Саме ця незвичайна формула принесла грі шалений успіх та понад 500 мільйонів завантажень від користувачів Android.