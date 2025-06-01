В роботі перебуває аніме по Death Stranding з новою історією

Фанатам Death Stranding слід приготуватися до нових емоцій. Окрім анонсованого ще у 2022 році кінофільму, світ цієї унікальної гри від Kojima Productions розшириться ще й завдяки аніме-адаптації.

І мовиться не не просто про якийсь там переказ знайомої історії, а про абсолютно нова пригода у похмурому, але сповненому ледь вловимої надії всесвіті, створеному геймдизайнером Хідео Коджимою, розповідає 24 Канал.

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За інформацією видання Deadline, аніме Death Stranding стане результатом співпраці між Kojima Productions та анімаційною студією Line Mileage із Лос-Анджелеса. Це партнерство обіцяє перенести унікальну атмосферу гри – із її постапокаліптичними пейзажами та глибокими філософськими темами – у формат анімаційного мистецтва.

Сценарій до аніме напише Аарон Гузіковскі, відомий науково-фантастичним серіалом "Виховані вовками" ("Raised by Wolves"). Він зізнався, що закоханий у світ Death Stranding.

Гузіковскі також зазначив, що для нього велика честь працювати з Хідео Коджимою, чиїми роботами він давно захоплюється, і створювати нові історії у цьому "родючому та вражаючому всесвіті".

Про що буде аніме Death Stranding

Аніме розповість самостійну історію, що відбуватиметься у світі гри. Втім воно не буде прямим переказом подій оригіналу. Це означає, що нас чекають свіжі персонажі, нові конфлікти, але все ще з тим самим духом самотності та зв`язку, який є серцем Death Stranding.

Наразі дата виходу аніме не оголошена, але ми знаємо, що повнометражний фільм по Deayh Stranding від A24, режисером і сценаристом якого є Майкл Сарноскі (відомий за "Pig" та "A Quiet Place: Day One"), очікується у 2027 році. Це дає нам час підготуватися до хвилі нових історій у цьому унікальному світі.

Тим часом вже 26 червня 2025 року на PS5 вийде сиквел гри – Death Stranding 2: On the Beach. У цій частині кур'єр Сем Бріджес продовжить свою місію порятунку людства від вимирання, встановлюючи зв'язки між людьми за межами Сполучених Штатів.

Особиста думка автора

Як фанат Death Stranding, я не можу дочекатися, щоб побачити, як цей світ оживе в аніме-форматі і які історії нам покажуть. Оригінальна гра вразила мене своєю атмосферою – це не просто "симулятор кур'єра", як жартівливо називають Death Stranding в інтернеті, це глибока медитація, роздуми про зв'язок між людьми у розділеному та знищеному світі.

Ідея нової історії від Аарона Гузіковскі звучить багатообіцяюче. Якщо аніме збереже баланс, який так майстерно вплітав Коджима, нас чекає щось справді особливе.

Цікаво також, чи побачимо ми в аніме знайомих персонажів, як-от Сема, Фраджайл та інших. А можливо історія буде повністю відірвана від основного сюжету. У будь-якому разі, співпраця з Line Mileage може додати візуальної унікальності та стилю, який підкреслить сюрреалістичну красу Death Stranding.

Але аніме хоч і стане чудовим доповненням світу створеного Коджимою, зрозуміло, що усі фанати чекають на вихід Death Stranding 2: On the Beach, до виходу якої залишилися лічені дні.