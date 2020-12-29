Розробники Cyberpunk 2077 анонсували перше безкоштовне доповнення для гри. А шанувальники цього проєкту змогли знайти залишки метрополітену у Найт-Сіті.

Розробники з CD Projekt RED на офіційному сайті відеогри Cyberpunk 2077 анонсували перше безкоштовне DLC. Технічні недоліки гри (особливо на консолях) не стали на заваді виходу першого доповнення.

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Перше DLC для Cyberpunk 2077

Окрема сторінка для анонсів DLC вже з'явилася на офіційному сайті відеогри Cyberpunk 2077. Інформації там поки мало: лише коротке відео зі старими кадрами та написом:

Безкоштовне доповнення розповість нову історію про Найт-Сіті на початку 2021 року.

Швидше за все, це буде сюжетне DLC, а не доповнення з новими моделями чи варіантами кастомізації. Можливо, вийде це DLC разом з масштабним першим патчем, який має виправити значну частину технічних недоліків.

Студія CD Projekt RED раніше відзначала, що Cyberpunk 2077 отримає декілька безкоштовних DLC та два масштабних платних аддона (як The Witcher 3: Wild Hunt).

Сторінка з анонсом першого DLC / Cyberpunk 2077

Залишки метрополітену у Найт-Сіті

Лише через три тижні після релізу Cyberpunk 2077 геймери змогли знайти залишки повноцінного метрополітену у Найт-Сіті. Відшукав їх користувач з нікнеймом Sybekul, його пост на платформі reddit вже зібрав понад 36 тисяч лайків та 2,5 тисячі коментарів.

У фінальній версії відеогри існують потяги та станції метро, але лише для швидкого переміщення гравців. У режимі реального часу проїхатися у вагоні метро гравці не можуть, хоча у трейлерах гри CD Projekt RED показувала, як головний герой пересувається цим транспортним засобом.

Варто відзначити, що повноцінну систему метрополітену розробники ніколи не анонсували. Але Sybekul знайшов готову монорейкову дорогу та навіть цілу станцію. У цю будівлю можна зайти через двері, але всередині вона порожня та виглядає незавершеною.

Здається, розробники працювали над реалістичною системою метрополітену, але у певний момент чомусь вирішили закрити цей проєкт. Шкода, що така цікава ідея може залишитися не реалізованою, хоча для гри ще вийде декілька глобальних аддонів. Але у The Witcher 3: Wild Hunt також були деякі локації, які так і залишилися незавершеними.

Залишки метрополітену у Cyberpunk 2077 – відео