Разработчики Cyberpunk 2077 анонсировали первое бесплатное дополнение для игры. А поклонники этого проекта смогли найти остатки метрополитена в Найт-Сити.

Разработчики из CD Projekt RED на официальном сайте видеоигры Cyberpunk 2077 анонсировали первое бесплатное DLC. Технические недостатки игры (особенно на консолях) не стали препятствием для выхода первого дополнения.

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Первое DLC для Cyberpunk 2077

Отдельная страница для анонсов DLC уже появилась на официальном сайте видеоигры Cyberpunk 2077. Информации там пока мало: лишь короткое видео со старыми кадрами и надписью:

Бесплатное дополнение расскажет новую историю о Найт-Сити в начале 2021 года.

Скорее всего, это будет сюжетное DLC, а не дополнение с новыми моделями или вариантами кастомизации. Возможно, выйдет это DLC вместе с масштабным первым патчем, который должен исправить значительную часть технических недостатков.

Студия CD Projekt RED ранее отмечала, что Cyberpunk 2077 получит несколько бесплатных DLC и два масштабных платных аддона (как The Witcher 3: Wild Hunt).

Страница с анонсом первого DLC / Cyberpunk 2077

Остатки метрополитена в Найт-Сити

Только через три недели после релиза Cyberpunk 2077 геймеры смогли найти остатки полноценного метрополитена в Найт-Сити. Отыскал их пользователь с никнеймом Sybekul, его пост на платформе reddit уже собрал более 36 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.

В финальной версии видеоигры существуют поезда и станции метро, но только для быстрого перемещения игроков. В режиме реального времени проехаться в вагоне метро игроки не могут, хотя в трейлерах игры CD Projekt RED показывала, как главный герой передвигается этим транспортным средством.

Стоит отметить, что полноценную систему метрополитена разработчики никогда не анонсировали. Но Sybekul нашел готовую монорельсовую дорогу и даже целую станцию. В это здание можно зайти через дверь, но внутри оно пустое и выглядит незавершенным.

Кажется, разработчики работали над реалистичной системой метрополитена, но в определенный момент почему-то решили закрыть этот проект. Жаль, что такая интересная идея может остаться не реализованной, хотя для игры еще выйдет несколько глобальных аддонов. Но в The Witcher 3: Wild Hunt также были некоторые локации, которые так и остались незавершенными.

Остатки метрополитена в Cyberpunk 2077​ – видео