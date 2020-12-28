Трагическая пасхалка из игры Cyberpunk 2077: сюрприз для друга стал данью памяти
Геймеры нашли уже немалое количество интересных пасхалок в видеоигре Cyberpunk 2077. Как оказалось, смысл некоторых пасхалок глубже, чем могло показаться сначала.
Один из сценаристов Cyberpunk 2077 Рафал В. Оркал в фейсбуке рассказал происхождения одной пасхалки в этой видеоигре. А геймеры все это время считали, что это отсылка к серии игр об известном сантехнике.
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В новой видеоигре Cyberpunk 2077 невероятное количество пасхалок, трудно даже назвать все. Одну интересную геймеры нашли в Пустошах, там проходят опасные гонки. Игроки перед стартом одного из заездов заметили автомобиль раскрашенный в красно-зеленые цвета, а владельцем этого авто является Луиджи. Казалось, все очевидно и просто: пасхалка на героев серии Марио для консолей Nintendo.
Но только сейчас один из сценаристов Cyberpunk 2077 Рафал В. Оркал рассказал реальное и уже трагическое происхождения этой пасхалки. Это должен был быть сюрприз для его хорошего друга Якуба Антоновича. Товарищи придумали ему прозвище Луиджи, потому что он увлекался автомобилями и гонками. Но Якуб так и не узнал об этом сюрпризе, потому что в июле этого года он трагически погиб. Рафал В. Оркал написал в фейсбуке следующее:
Якуб Антонович, я хотел тебя удивить, а через два дня я получил телефонный звонок, где сказали, что ты забрал свою жизнь. Знай, что память о тебе не умрет.
Луиджи и его автомобиль в видеоигре Cyberpunk 2077 / фотография с портала Grynieznane
Cyberpunk 2077Игра от польской студии CD Projekt RED, релиз которой состоялся 10 декабря этого года. Игрокам нужно взять на себя роль наемника в недалеком будущем, пол и внешность которого можно будет менять. Основные события в игре происходят в 2077 году в городе Найт-Сити, Калифорния, который контролируют корпорации. Также в Cyberpunk 2077 появится известный актер Киану Ривз в роли рокера Джонни Сильверхенда.
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