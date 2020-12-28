Геймери знайшли вже чималу кількість цікавих пасхалок у відеогрі Cyberpunk 2077. Як виявилося, сенс деяких пасхалок глибше, ніж могло здатися спочатку.

Один зі сценаристів Cyberpunk 2077 Рафал В. Оркан у фейсбуці розповів походження однієї пасхалки у цій відеогрі. А геймери весь цей час вважали, що це відсилка до серії ігор про відомого сантехніка.

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У новій відеогрі Cyberpunk 2077 неймовірна кількість пасхалок, важко навіть назвати всі. Одну цікаву геймери відшукали у Пустошах, там проходять небезпечні перегони. Гравці перед стартом одного із заїздів помітили автомобіль розфарбований у червоно-зелені кольори, а власником цього авто є Луїджі. Здавалося, все очевидно та просто: пасхалка на героїв серії Маріо для консолей Nintendo.

Але лише зараз один зі сценаристів Cyberpunk 2077 Рафал В. Оркан розповів реальне та вже трагічне походження цієї пасхалки. Це мав бути сюрприз для його гарного друга Якуба Антоновича. Товариші придумали йому прізвисько Луїджі, бо він захоплювався автомобілями та перегонами. Але Якуб так і не дізнався про цей сюрприз, бо у липні цього року він трагічно помер. Рафал В. Оркан написав у фейсбуці наступне:

Якуб Антонович, я хотів тебе здивувати, а через два дні я отримав телефонний дзвінок, де сказали, що ти забрав власне життя. Знай, що пам'ять про тебе не помре.

Луїджі та його автомобіль у відеогрі Cyberpunk 2077 / світлина з порталу Grynieznane