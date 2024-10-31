Анонс GTA 6 ледь не відклали з напрочуд дивної причини

Авторитетний інсайдер розповів доволі кумедну історію про те, як Rockstar ледь не перенесли анонс GTA 6 в останній момент з дуже дивної причини.

Розробники з Rockstar ледь не створили кумедний прецедент, адже розглядали перенесення анонсу GTA 6 аби просто насолити відомому журналісту, повідомляє авторитетний інсайдер.

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Шраєр ледь не відстрочив анонс найочікуванішої гри десятиліття

Менш ніж за день до анонсу GTA 6, який відбувся 8 листопада 2023 року, один з найвідоміших журналістів ігрової індустрії – Джейсон Шраєр опублікував цікавий допис на своїй сторінці у соцмережі X та статтю на Bloomberg.

Він оголосив, що офіційне представлення довгоочікуваної гри від Rockstar відбудеться вже зовсім скоро.

Як стверджує інсайдер під ніком Tez2, який неодноразово доводив свою компетентність у справах студії, після цього верхівка Rockstar цілком серйозно розглядала перенесення анонсу на цілий тиждень – і все лишень аби провчити Шраєра.

Основним локомотивом цього рішення виступав президент Rockstar Games – Сем Гаузер.

Tez2 зазначив, що саме Гаузер має "останнє слово" щодо всього, що стосується GTA 6, але його все ж змогли відмовити від такого опального вчинку.