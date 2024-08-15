Побито рекорд з найбільшої кількості консолей, приєднаних до одного телевізора – число вражає

Чоловік з Саудівської Аравії встановив новий рекорд Книги рекордів Гіннеса за кількістю відеоігрових консолей, підключених до одного телевізора.

Вочевидь, Ібрагіму Аль-Нассеру з Ріяду в дитинстві не казали, що ігрова консоль може посадити кінескоп, адже він здивував усіх, зумівши під'єднати до одного телевізора понад 4 сотні пристроїв.

Цікаво Гра про Дедпула, яку продають за 50 тисяч доларів, не варта своїх грошей, каже ігровий оглядач

Новий фантастичний рекорд

Колекція ентузіаста охоплює всю історію геймінгу. У ній є всі консолі, про які тільки можна подумати, від Magnavox Odyssey до Sega Mega Drive/Genesis, Sega Dreamcast, Nintendo 64 та багатьох інших.

Усього Ібрагіму вдалося під'єднати до телевізора 444 консолі.

Окрім того, чоловік також має масу аксесуарів до усіх основних пристроїв, як от Dreamcast Karaoke, й усі вони дбайливо підключені до відповідних консолей.

Ібрагім розповів, що задля організації простору та розуміння який перемикач відповідає за яку консоль йому довелося створити доволі розлогу таблицю в Excel.

У мене так багато ігрових консолей. Через деякий час я помітив, що у мене є велика купа ігрових консолей, на яких я не можу грати. Телевізійні порти обмежені, і якщо я хотів би пограти, мені треба було або від’єднати якусь консоль, або я міг би зберегти все та додати ще більше комутаторів і конвертерів, – розповів Аль-Нассер в інтерв'ю.

Окрім іншого Ібрагім також розповів про свою улюблену консоль, якою виявилася Sega Genesis.

Інтерв'ю ентузіаста – дивитися відео

За словами Аль-Нассера, здійснення задуму зайняло в нього дуже багато часу та сил, адже окрім використання "усіх доступних інструментів, щоб впорядкувати кабелі" він також хотів зробити так аби його ігрова кімната була схожа на своєрідний музей.