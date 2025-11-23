Гравець Arc Raiders осідлав ракету – унікальне відео
- Гравець Arc Raiders осідлав ракету, випущену босом гри, що стало вірусним відео в соцмережах.
- Гравець залишився живим після курйозного моменту і продовжив бій з босом, Матріархом.
Гравець хітового багатокористувацького шутера Arc Raiders потрапив в унікальну ситуацію, осідлавши ракету випущену одним з босів проєкту.
У соцмережах з'явилося відео, яке одразу стало вірусним: гравець Arc Raiders буквально осідлав ракету під сутички з одним найсмертоносніших юнітів у грі, повідомляє 24 Канал з посиланням на @ArcRaidersNow.
Гравець Arc Raiders став героєм унікального відео?
Шанувальники хітового багатокористувацького шутера від Embark отримали у своє розпорядження доказ того, що ракети місцевих роботів "АРКів" мають фізичну модель.
Геймер під ніком KnownDestroyer став героєм унікального випадку, який відбувся під час його сутички з Матріархом – найбільшого з босів гри, станом на цю мить, однією з найбільш смертоносних "фішок" якого є вбивчі ракети, повідомляє arcraiders.wiki.
Гігантський робот випустив у свого опонента ракету і за збігом обставин, прямо у цей момент гравець намагався зайняти укриття та підстрибнув. Вже за мить він, неначе на скейті, нісся у стіну будівлі позаду буквально верхи на ній.
Курйозний момент: дивіться відео
Такий "трюк" викликав захват шанувальників Arc Raiders, тим більше, що після нього гравець залишився в живих і зміг продовжити бійку з Матріархом.
Що відомо про Arc Raiders?
Це багатокористувацький евакуаційний шутер, в якому гравці протистоять один одному та смертоносним роботам "АРКам" у рейдах за цінним лутом та спорядженням.
Гра стала справжнім хітом одразу після релізу та заслужила любов величезної кількості геймерів.
Arc Raiders доступна на ПК, PS5 та Xbox Series X.