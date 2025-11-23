Игрок Arc Raiders оседлал ракету – уникальное видео
- Игрок Arc Raiders оседлал ракету, выпущенную боссом игры, что стало вирусным видео в соцсетях.
- Игрок остался живым после курьезного момента и продолжил бой с боссом, Матриархом.
Игрок хитового многопользовательского шутера Arc Raiders попал в уникальную ситуацию, оседлав ракету выпущенную одним из боссов проекта.
В соцсетях появилось видео, которое сразу стало вирусным: игрок Arc Raiders буквально оседлал ракету во время схватки с одним из самых смертоносных юнитов в игре, сообщает 24 Канал со ссылкой на @ArcRaidersNow.
Стоит внимания Виртуальная премия Дарвина – 117 игроков Arc Raiders умудрились умереть уникальным способом
Игрок Arc Raiders стал героем уникального видео?
Поклонники хитового многопользовательского шутера от Embark получили в свое распоряжение доказательство того, что ракеты местных роботов "АРКов" имеют физическую модель.
Геймер под ником KnownDestroyer стал героем уникального случая, который произошел во время его схватки с Матриархом – крупнейшего из боссов игры, по состоянию на данный момент, одной из самых смертоносных "фишек" которого являются убийственные ракеты, сообщает arcraiders.wiki.
Гигантский робот выпустил в своего оппонента ракету и по стечению обстоятельств, прямо в этот момент игрок пытался занять укрытие и подпрыгнул. Уже через мгновение он, как на скейте, несся в стену здания позади буквально верхом на ней.
Курьезный момент: смотрите видео
Такой "трюк" вызвал восторг поклонников Arc Raiders, тем более, что после него игрок остался в живых и смог продолжить драку с Матриархом.
Что известно об Arc Raiders?
Это многопользовательский эвакуационный шутер, в котором игроки противостоят друг другу и смертоносным роботам "АРКам" в рейдах за ценным лутом и снаряжением.
Игра стала настоящим хитом сразу после релиза и заслужила любовь огромного количества геймеров.
Arc Raiders доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X.