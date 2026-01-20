У всесвіті ARC Raiders гравці полишають останній прихисток людей – підземне місто Спенраца аби піднятися на поверхню у пошуках цінної здобичі, інформує Dexerto.
У ARC Raiders з'явиться повноцінний хаб?
Одначе, це містечко існує лише як головне меню гри, де на різних "екранах" розкидані майстерня, торговці та інші приміщення, а не як окрема локація.
Тож цілком логічно, що однією з головних мрій шанувальників проєкту є те, що колись Сперанца може перетворитися на справжній хаб, де гравці зможуть гуляти, спілкуватися та займатися якимись додатковими активностями, як це буває у різних MMO.
За словами провідного спеціаліста Embark Studios Вірджила Воткінса, розробники детально обговорили цю ідею, і є ймовірність, що це таки станеться в майбутньому, як він зазначив в інтерв'ю PCGamesN.
Ми обговорили це на 100%. Я думаю, що це було однією з перших тем для обговорення, коли ми почали створювати фронтенд гри, знаєте: "Яким буде цей досвід?". Але для нас все завжди залежало від часу та можливостей,
– заявив розробник.
Зрештою на той момент команда вирішила, що просте меню виконує свою базову функцію, а обмежені ресурси компанії краще витратити на інші функції.
Одначе, тепер, коли гру спіткав ошелешливий успіх, і Воткінс, і решта команди можуть повернутися до цієї ідеї.
Важливо знайти баланс між зануренням та зручністю. Я думаю, що в команді є бажання втілити цю ідею в життя. Йдеться радше про те, коли саме настане слушний момент, щоб відкрити ці двері,
– резюмував Вірджил.
Отож, фанати ARC Raiders отримали непряме підтвердження того, що рано чи пізно їм вдасться прогулятися по Сперанці так, як вони того бажають.
Чому ARC Raiders стала хітом?
Шутер пропонує PvPvE-досвід на Землі майбутнього з механічними загарбниками та можливістю гри поодинці або в команді до трьох осіб.
Основною метою є здобути якомога більше цінного "луту" аби продавати його, покращувати свою базу та спорядження.
Проєкт став справжнім успіхом та був визнаний найкращою багатокористувацькою грою 2025 року на церемонії TGA.