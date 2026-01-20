У всесвіті ARC Raiders гравці полишають останній прихисток людей – підземне місто Спенраца аби піднятися на поверхню у пошуках цінної здобичі, інформує Dexerto.

У ARC Raiders з'явиться повноцінний хаб?

Одначе, це містечко існує лише як головне меню гри, де на різних "екранах" розкидані майстерня, торговці та інші приміщення, а не як окрема локація.

Тож цілком логічно, що однією з головних мрій шанувальників проєкту є те, що колись Сперанца може перетворитися на справжній хаб, де гравці зможуть гуляти, спілкуватися та займатися якимись додатковими активностями, як це буває у різних MMO.

За словами провідного спеціаліста Embark Studios Вірджила Воткінса, розробники детально обговорили цю ідею, і є ймовірність, що це таки станеться в майбутньому, як він зазначив в інтерв'ю PCGamesN.

Ми обговорили це на 100%. Я думаю, що це було однією з перших тем для обговорення, коли ми почали створювати фронтенд гри, знаєте: "Яким буде цей досвід?". Але для нас все завжди залежало від часу та можливостей,

– заявив розробник.

Зрештою на той момент команда вирішила, що просте меню виконує свою базову функцію, а обмежені ресурси компанії краще витратити на інші функції.

Одначе, тепер, коли гру спіткав ошелешливий успіх, і Воткінс, і решта команди можуть повернутися до цієї ідеї.

Важливо знайти баланс між зануренням та зручністю. Я думаю, що в команді є бажання втілити цю ідею в життя. Йдеться радше про те, коли саме настане слушний момент, щоб відкрити ці двері,

– резюмував Вірджил.

Отож, фанати ARC Raiders отримали непряме підтвердження того, що рано чи пізно їм вдасться прогулятися по Сперанці так, як вони того бажають.

Чому ARC Raiders стала хітом?