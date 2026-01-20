Во вселенной ARC Raiders игроки оставляют последнее пристанище людей – подземный город Спенраца чтобы подняться на поверхность в поисках ценной добычи, информирует Dexerto.
В ARC Raiders появится полноценный хаб?
Однако, этот городок существует только как главное меню игры, где на разных "экранах" разбросаны мастерская, торговцы и другие помещения, а не как отдельная локация.
Поэтому вполне логично, что одной из главных мечтаний поклонников проекта является то, что когда-то Сперанца может превратиться в настоящий хаб, где игроки смогут гулять, общаться и заниматься какими-то дополнительными активностями, как это бывает в различных MMO.
По словам ведущего специалиста Embark Studios Вирджила Уоткинса, разработчики подробно обсудили эту идею, и есть вероятность, что это таки произойдет в будущем, как он отметил в интервью PCGamesN.
Мы обсудили это на 100%. Я думаю, что это было одной из первых тем для обсуждения, когда мы начали создавать фронтенд игры, знаете: "Каким будет этот опыт?". Но для нас все всегда зависело от времени и возможностей,
– заявил разработчик.
В конце концов на тот момент команда решила, что простое меню выполняет свою базовую функцию, а ограниченные ресурсы компании лучше потратить на другие функции.
Однако, теперь, когда игру постиг ошеломляющий успех, и Уоткинс, и остальная команда могут вернуться к этой идее.
Важно найти баланс между погружением и удобством. Я думаю, что в команде есть желание воплотить эту идею в жизнь. Речь идет скорее о том, когда именно наступит подходящий момент, чтобы открыть эти двери,
– резюмировал Вирджил.
Так, фанаты ARC Raiders получили косвенное подтверждение того, что рано или поздно им удастся прогуляться по Сперанке так, как они того желают.
Почему ARC Raiders стала хитом?
Шутер предлагает PvPvE-опыт на Земле будущего с механическими захватчиками и возможностью игры в одиночку или в команде до трех человек.
Основной целью является получить как можно больше ценного "лута" чтобы продавать его, улучшать свою базу и снаряжение.
Проект стал настоящим успехом и был признан лучшей многопользовательской игрой 2025 года на церемонии TGA.