Фанат Arc Raiders вразив геймерів реплікою популярної зброї з гри

Шанувальник хітового шутера Arc Raiders поділився у мережі світлиною з власною версією популярного пістолета з гри, яку він створив за допомоги 3D принтера.

У мережі набирає популярність витвір одного з фанатів ARC Raiders, який створив собі цілком реальну зброю з гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на @TheRooster у X.

Зброя з Arc Raiders в реальному житті?

Проєкт геймера викликав хвилю захвату серед шанувальників евакуаційного шутера від Embark, знову привернувши увагу до гри, яка за лічені години після релізу підкорила Steam.

Отож, користувач Reddit під ніком BuntyScrungus створив власну копію одного з найсмертоносніших пістолетів – Anvil.

Ентузіаст намагався дбайливо відтворити кожну деталь та надрукував і зібрав їх на 3D принтері, що вилилося у тисячі лайків і сотні схвальних коментарів.

Деякі з коментаторів навіть заявили, що готові купити подібний "сувенір", однак його автор не відповів на цей запит.

Ще б пак, адже кожен рейдер знає, що подібний "малюк" в умілих руках здатний знищити будь-якого "АРКа" з використанням їхніх слабих місць.