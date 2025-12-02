Фанат Arc Raiders поразил геймеров репликой популярного оружия из игры
Поклонник хитового шутера Arc Raiders поделился в сети фотографией с собственной версией популярного пистолета из игры, которую он создал с помощью 3D принтера.
В сети набирает популярность творение одного из фанатов ARC Raiders, который создал себе вполне реальное оружие из игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на @TheRooster в X.
Оружие из Arc Raiders в реальной жизни?
Проект геймера вызвал волну восторга среди поклонников эвакуационного шутера от Embark, снова привлекая внимание к игре, которая за считанные часы после релиза покорила Steam.
Так вот, пользователь Reddit под ником BuntyScrungus создал собственную копию одного из самых смертоносных пистолетов – Anvil.
Энтузиаст пытался бережно воспроизвести каждую деталь и напечатал и собрал их на 3D принтере, что вылилось в тысячи лайков и сотни положительных комментариев.
Некоторые из комментаторов даже заявили, что готовы купить подобный "сувенир", однако его автор не ответил на этот запрос.
Еще бы, ведь каждый рейдер знает, что подобный "малыш" в умелых руках способен уничтожить любого "АРКа" с использованием их слабых мест.