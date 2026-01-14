Багатокористувацький хіт від Embark є грою від третьої особи та не має додаткових режимів виду, однак це не зупинило допитливих геймерів, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.

Вид від першої особи в ARC Raiders – як це можливо?

Arc Raiders від початку створювалася розробниками як гра від третьої особи, що видно буквально у кожному елементі ігрового процесу: від перестрілок до пересування тощо.

Однак, нещодавно геймери виявили можливість використати розробницьку консоль аби по-новому поглянути на улюблений проєкт.

Мова про користувача Reddit під ніком Short_Satisfaction_9, який знайшов як увімкнути вид від першої особи та поділився записом "оновленого" геймплею з широким загалом.

У підсумку, ARC Raiders перетворилася на зовсім іншу гру. Кут огляду суттєво зменшився, що підвищило небезпеку для гравця.

Водночас "арки" стали ще більш загрозливими, а масштаб деяких з них відчувся куди більш монструозним.

ARC Raiders від першої особи: дивіться відео

До того ж вид від першої особи в шутері майорить багами, що підтверджує, що він явно не планувався як щось доступне гравцям.

Зрештою, розробники вже прибрали можливість виклику секретної консолі, тож випробувати подібний досвід самотужки навряд чи вдасться.

Втім, фанати гри так і не дійшли згоди на рахунок побаченого.

Деякі заявили, що ARC Raiders ідеально пасує режим від третьої особи, інші ж зацікавилися альтернативою та виявили сподівання, що колись розробники додадуть вид від першої особи в гру як додатковий режим абощо.

