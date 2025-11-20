Віртуальна премія Дарвіна – 117 гравців Arc Raiders примудрилися померти в унікальний спосіб

Цікава ігрова статистика від розробників ARC Raiders розкрила найдивнішу причину смерті, яка спіткала всього лиш 117 гравців.

Студія Embark вразила шанувальників ігровою статистикою, яка свідчить про те, що як мінімум 117 гравців примудрилися померти внаслідок вельми цікавого інциденту, повідомляє 24 Канал з посиланням на @ARCRaidersGame у X.

До теми Усі слабкі місця "АРКів" з Arc Raiders – детальний гайд

Що робить смерть 117 гравців Arc Raiders унікальною?

У популярному багатокористувацькому шутері є непримітний, на перший погляд, ігровий предмет – вулканічний камінь (Volcanic Rock).

Єдиним призначенням, яке розкриває опис самого предмету, є те, що гравці можуть кидатися ним аби завдати шкоди АРКам чи іншим рейдерам, інформує arcraiders.wiki.

На додачу, ці камінці доволі "стрибучі" та можуть відлітати від поверхонь за неочікуваними траєкторіями й навіть влучити назад у свого "відправника".

Як виявилося, саме завдяки цій властивості 117 "рейдерів" стали власниками унікального досягнення – вони вбили самі себе вулканічним каменем.

Щойно ця статистика з'явилася в соцмережах, шанувальники гри вибухнули сміхом і мемами.

Водночас самі рейдери почали потроху зізнаватися у власних ігрових невдачах.

Моєму приятелю зателефонували. Я озирався, щоб захистити його, поки ніхто не з'явився, і мій мозок з цікавості придумав ідею,

– розповів користувач Reddit Galdavinio.

Геймер кинув камінь у свого товариша, але той "двічі відскочив" та врешті "нокнув" самого гравця.

Поки тіммейт завершив розмову і повернувся до гри, його горе-захисник вже встиг стекти кров'ю.

Отож, у світі ARC Raiders слід остерігатися навіть камінців, адже й ті хочуть вас вбити.

Що відомо про ARC Raiders?