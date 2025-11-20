Виртуальная премия Дарвина – 117 игроков Arc Raiders умудрились умереть уникальным способом

Интересная игровая статистика от разработчиков ARC Raiders раскрыла самую странную причину смерти, которая постигла всего лишь 117 игроков.

Студия Embark поразила поклонников игровой статистикой, которая свидетельствует о том, что как минимум 117 игроков умудрились умереть вследствие весьма интересного инцидента, сообщает 24 Канал со ссылкой на @ARCRaidersGame в X.

Что делает смерть 117 игроков Arc Raiders уникальной?

В популярном многопользовательском шутере есть неприметный, на первый взгляд, игровой предмет – вулканический камень (Volcanic Rock).

Единственным назначением, которое раскрывает описание самого предмета, является то, что игроки могут бросаться им чтобы нанести вред АРКам или другим рейдерам, информирует arcraiders.wiki.

В дополнение, эти камни довольно "прыгучие" и могут отлетать от поверхностей по неожиданным траекториям и даже попасть обратно в своего "отправителя".

Как оказалось, именно благодаря этому свойству 117 "рейдеров" стали обладателями уникального достижения – они убили сами себя вулканическим камнем.

Как только эта статистика появилась в соцсетях, поклонники игры взорвались смехом и мемами.

В то же время сами рейдеры начали понемногу признаваться в собственных игровых неудачах.

Моему приятелю позвонили. Я оглядывался, чтобы защитить его, пока никто не появился, и мой мозг из любопытства придумал идею,

– рассказал пользователь Reddit Galdavinio.

Геймер бросил камень в своего товарища, но тот "дважды отскочил" и в конце "нокнул" самого игрока.

Пока тиммейт завершил разговор и вернулся к игре, его горе-защитник уже успел истечь кровью.

Поэтому, в мире ARC Raiders следует остерегаться даже камней, ведь и те хотят вас убить.

Что известно о ARC Raiders?