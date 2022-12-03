Відеоігри давно стали вагомою складовою життя більшості країн світу, а отже й владі доводиться рахуватися з їхнім впливом, повідомляє 24 канал.

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У найбільш прогресивних держав є цілі плани щодо взаємодії з таким потужним осередком економіки та частиною сфери розваг, що й не дивно, враховуючи те, що навіть президент США Джо Байден виявився геймером.

Можливо саме його ідею преса дізналася з нещодавніх витоків документів міністерства оборони США, що їх отримав підрозділ видання Vice – Motherboard. З них випливає, що американські силовики планували витратити чималі кошти задля співпраці з франшизою Call of Duty.

Як стверджують у Motherboard, минулого року армія США виділила мільйони доларів на спонсорство різноманітних кіберспортивних турнірів, окремих відомих стрімерів Call of Duty та подій на Twitch, задля того аби розширити свою аудиторію серед "покоління Z", а особливо жінок, темношкірих та латиноамериканців.

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Згідно з документами, отриманими Motherboard, армія виділила 750 тисяч доларів на Call of Duty League і телешоу Halo. Також планувалося витратити 200 тисяч доларів на спонсорство у CoD Mobile. Там планували винагороджувати гравців, які подивилися армійську рекламу, ігровою валютою.

Ціллю міноборони США була також співпрацю з популярними стрімерами Warzone. Зокрема, 150 тисяч доларів було заплановано витратити на угоду з Stonemountain64 (2.32 мільйона підписників на YouTube).

Подібну пропозицію було зроблено також стрімеру Swagg (2.66 мільйона підписників на YouTube) та контентмейкерці Alex Zedra (1.26 мільйона підписників на YouTube).

StoneMountain64 / зображення з stonemountain64.com

Окрім цього ще 300 тисяч доларів планувалося виділити кіберспортивній організації з CoD OpTic Chicago. Як стверджують, у документах зазначено, що одним із мотивів партнерства було "продовжувати знайомити шанувальників OpTic з армійськими цінностями та можливостями".

Серед іншого згадується й про партнерство з такими компаніями як Twitch, HBCU Showdown, WWE та LoopMe. Загалом витрати міноборони США мали скласти 3.8 мільйона доларів.

Витяг з документів міноборони США / зображення Vice

Попри такі наполеонівські плани нічого із задуманого не було реалізовано, оскільки видавці Call of Duty – компанія Activision втрапила у низку скандалів з сексуальними домаганнями й програму довелося згорнути.