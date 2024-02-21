Що передбачає новий режим гри

Новий режим в оновленні 1.0.7, відомий як "Випробування повної синхронізації", приносить у гру перманентну смерть. Це означає, що у випадку смерті вашого персонажа або якщо Басім вчинить будь-які незаконні дії, які зазвичай призводять до десинхронізації з Анімусом – наприклад, уб'є невинних людей або вийде за межі мапи – ваша пригода завершиться, файл збереження буде стерто з пам'яті комп'ютера, і вам доведеться починати все з нуля.

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Ви не підете з порожніми руками, адже гра видасть вам звіт про пройдений шлях, в тому числі загальний ігровий час і кількість ворогів, яких вам вдалося знищити.

Цей режим призначений точно не для людей зі слабкими нервами. Проте це чудове доповнення для тих, хто прагне підняти ставки. Для тих, кому вдасться пройти його, пропонуються нагороди, включаючи талісмани, спорядження та барвники.

Окрім permadeath mode, оновлення 1.0.7 розширює ваші косметичні можливості за допомогою функції transmog, а також включає сюрприз у вигляді нового особливого вбивці, якого ви можете зустріти на вулицях.

Ви також знайдете безліч виправлень, які усувають проблеми, пов'язані з графікою, звуком, Новою Грою Plus тощо.

Assassin's Creed Mirage – це пригода, орієнтована на стелс-проходження, яка карає кожного, хто намагається діяти голосно й відкрито. Після всіх років і багатьох частин у цьому Всесвіті, Mirage є справжнім і тріумфальним поверненням до витоків серії. Вона вийшла у жовтні 2023 року для PlayStation 4/5, Xbox та ПК.