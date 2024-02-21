Что предусматривает новый режим игры

Новый режим в обновлении 1.0.7, известный как "Испытание полной синхронизации", приносит в игру перманентную смерть. Это означает, что в случае смерти вашего персонажа или если Басим совершит какие-либо незаконные действия, которые обычно приводят к десинхронизации с Анимусом – например, убьет невинных людей или выйдет за пределы карты – ваше приключение завершится, файл сохранения будет стерт из памяти компьютера, и вам придется начинать все с нуля.

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Вы не уйдете с пустыми руками, ведь игра выдаст вам отчет о пройденном пути, в том числе общее игровое время и количество врагов, которых вам удалось уничтожить.

Этот режим предназначен точно не для слабонервных людей. Тем не менее это отличное дополнение для тех, кто стремится поднять ставки. Для тех, кому удастся пройти его, предлагаются награды, включая талисманы, снаряжения и красители.

Кроме permadeath mode, обновление 1.0.7 расширяет ваши косметические возможности с помощью функции transmog, а также включает сюрприз в виде нового особого убийцы, которого вы можете встретить на улицах.

Вы также найдете множество исправлений, которые устраняют проблемы, связанные с графикой, звуком, Новой Игрой Plus и тому подобное.

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