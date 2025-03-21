Ubisoft каже, що в Assassin's Creed Shadows уже грає понад мільйон гравців

Нова частина франшизи Assassin's Creed нарешті вийшла після кількох перенесень і затримок. Shadows запустили 20 березня, а це означає, що на цей момент вона доступна лише близько доби. Однак цього було достатньо, щоб зібрати цілий мільйон гравців. Принаймні, так стверджують розробники.

Як стати мільйонером

Assassin's Creed Shadows переносить гравців у мальовничу феодальну Японію, де вони можуть досліджувати відкритий світ, що включає міста, порти, мирні святині та зруйновані війною ландшафти. Особливістю проєкту є можливість грати за двох персонажів: легендарного самурая Ясуке та непомітну вбивцю Наое. Багато хто каже, що ця глава є довгоочікуваним поверненням до традицій перших частин, що, безумовно, залучає старих фанатів, збільшуючи аудиторію, пише 24 Канал.

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Згідно з наявною статистикою, гра показала непогані результати на платформі Steam, де в день запуску було зареєстровано понад 41 000 одночасних гравців. Позитивні відгуки, які оцінили гру на 81%, свідчать про її високу якість. Цікаво, що це перша гра франшизи, яка вийшла в Steam у перший же день за багато років.

Якщо поточна тенденція збережеться, Shadows може побити рекорд Odyssey у 62 069 одночасних користувачів уже на цих вихідних.

Загальна ж кількість гравців на всіх платформах наразі становить понад один мільйон. Такі дані наводить сама компанія Ubisoft, хоча вона, як відомо, ніколи не вдається в конкретику: ми не маємо точних цифр по кожній платформі.

У Канаді ще навіть немає 16:00, а Assassin's Creed Shadows вже пройшла 1 мільйон гравців. Дякуємо вам від щирого серця за те, що приєдналися до цієї пригоди у феодальній Японії,

– написали Ubisoft Quebec на офіційній сторінці гри.

Хороший старт вселяє надію на подальший успіх Assassin's Creed Shadows, який так був потрібен Ubisoft. Компанія пережила низку невдач, тож покладає великі надії на цю гру. Очікується, що вона стане однією з найуспішніших у франшизі.

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