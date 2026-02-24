Нова епоха Assassin’s Creed: серію очолили досвідчені ветерани франшизи

Компанія Ubisoft представила нову команду лідерів, яка відповідатиме за майбутнє серії Assassin’s Creed. Після того, як франшизу залишив Марк-Алексіс Коте, управління перейшло до трьох ветеранів, які свого часу створили найуспішніші частини саги.

Нові керівники зосередяться на стратегії, творчому наповненні та підвищенні якості виконання ігор, аби відкрити нову амбітну главу в історії серії, мовиться в повідомленні Ubisoft.

Які зміни відбулися у керівництві та що чекає на франшизу?

Зміна лідерів відбулася невдовзі після звільнення Марка-Алексіса Коте, який очолював серію з 2022 року. Він пішов із компанії лише через два тижні після запуску Vantage Studios – нового творчого об'єднання для брендів Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow Six, частка якого належить китайському гіганту Tencent. На зміну йому прийшло тріо досвідчених розробників, чиї імена добре відомі фанатам.

Мартін Шеллінг обійняв посаду голови бренду і тепер відповідає за загальну стратегію та довгостроковий розвиток серії. Раніше він працював продюсером Assassin's Creed IV: Black Flag та старшим продюсером Origins, пише Variety.

Творчим напрямком та дотриманням ключових канонів опікуватиметься Жан Гедон, який був креативним директором цих же знакових частин. За словами Гедона, повернення до франшизи після багатьох років нагадує йому повернення додому до персонажів та світів, які завжди мали для нього велике значення.

Третім учасником команди став Франсуа де Біллі, призначений головою відділу з удосконалення виробництва. Його завданням є зміцнення робочих процесів та підвищення якості ігор, спираючись на досвід роботи над Origins та Valhalla.

Що нового готує Ubisoft?

Наразі у розробці перебуває одразу кілька проєктів. Окрім випущеної минулого року Assassin's Creed Shadows, Ubisoft готує багатокористувацьку аркаду Invictus та ремейк Black Flag, вихід яких очікується у 2026 році.

На 2027 рік заплановано реліз нового флагмана під кодовою назвою Codename: Hexe. У компанії впевнені, що воз'єднання ветеранів допоможе реалізувати амбітні плани для розвитку ігрового всесвіту.