Під час нещодавньої розмови з журналістами Variety Ів Гіймо назвав майбутні проєкти Far Cry дуже багатообіцяючими. Хоча офіційних подробиць він не надав, за даними інсайдерів, ігри мають кодові назви Blackbird та Maverick.

Очікується, що перша стане наступною номерною частиною серії, а друга буде мережевим шутером із механікою евакуації.

Які саме ігри готує Ubisoft для фанатів?

Щодо франшизи Assassin’s Creed, видавець наразі активно працює над кількома різноплановими іграми. Три з них уже мають чіткі терміни у планах компанії.

У 2026 році фанати очікують на реліз мережевої аркади під робочою назвою Invictus, а також на появу ремейку Assassin’s Creed IV: Black Flag .

. На 2027 рік заплановано вихід великої рольової гри у відкритому світі Codename: Hexe.

Водночас внутрішня реорганізація Ubisoft призвела до скасування двох мобільних проєктів у всесвіті вбивць – Rebellion та Singularity.

Загалом у межах трансформації компанія закрила дві студії та припинила розробку шести ігор, включно з оновленою версією Prince of Persia: Sands of Time. Виробничий процес тепер зосереджений навколо системи з п'яти творчих домів.

Також стало відомо, що попри звільнення 40 розробників, робота над ремейком Splinter Cell продовжується. Крім того, першим кроком до повернення ще однієї відомої франшизи став недавній випуск ювілейного видання Rayman.

Ubisoft зараз на порозі великих змін і відповідаючи на питання журналістів про те, як компанія планує балансувати на бажанні створити успішну гру-сервіс і очікуванні гравців, які прагнуть якісного синглплеєра – Гіймо відповів:

Ми хочемо створити нове покоління культових франшиз Ubisoft. Нові технології та свіжі ідеї відкривають двері до досвіду, який раніше був неможливим, чи то доступність, занурення чи інновації в ігровому процесі. Наша мета проста: об'єднати наші існуючі сильні сторони, прийняти живий досвід і розширити творчі межі, щоб порадувати гравців.

