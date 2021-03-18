Компанія Ubisoft випустила оновлення для відеогри Assassin's Creed Valhalla. Щоправда, геймери знову критикують розробників гри та стверджують, що вони все ускладнили.

Для відеогри Assassin's Creed Valhalla вже з'явилося офіційне оновлення 1.2. Цього разу розробники додали у відеогру чималу кількість нового контенту, але геймери знову залишилися незадоволеними, хоча не все так й однозначно.

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Ми вже розповідали вам про критику компанії Ubisoft, а також розбирали основні претензії геймерів. Варто відзначити, що розробники прислухалися до побажань та навіть вже встигли реалізувати деякі. Отже, з оновленням 1.2 у відеогрі Assassin's Creed Valhalla з'явився фестиваль Остара, а геймери зможуть отримати різноманітні нагороди у рамках цієї події. Розробники додали три нові навики, а також у відеогрі тепер можна буде зустріти більшу кількість котів. Звісно, виправили й різноманітні технічні недоліки та баги.

Головним нововведенням цього патчу стало повернення функції трансмогріфікації, яка вже раніше з'являлася в Odyssey. Ця функція дозволяє "змішувати" зовнішній вигляд одних предметів з характеристиками інших. Фанати тривалий час вимагали додати трансмогріфікацію у гру, але й після її появи залишилися незадоволені. Геймери стверджують, що розробники знову все ускладнили, а в Odyssey подібна функція була реалізована краще.

Річ у тому, що у попередній частині геймери могли змінювати свої предмети одразу у меню спорядження, а також безплатно. У Valhalla гравцям для цього потрібно навідатися до місцевого коваля Гуннара, який за свою роботу візьме 50 срібних монет. Саме така реалістичність й не сподобалася шанувальникам Assassin's Creed. Також деякі гравці скаржаться на те, що відсутня можливість попередньо переглянути вигляд зміненого предмету. Геймери також й не забули про ігрову крамницю, у якій можна придбати срібні монети за реальні кошти.

Найцікавіше, що раніше розробників із Ubisoft активно критикували за продаж предметів, які полегшують ігровий процес. Цього разу їх знову критикують, але вже за ускладнення гри. Менеджер зі зв'язків з громадськістю Ubisoft відзначив, що відгуки гравці вже передані розробникам.