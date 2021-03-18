Компания Ubisoft выпустила обновление для видеоигры Assassin's Creed Valhalla. Правда, геймеры вновь критикуют разработчиков игры и утверждают, что они все усложнили.

Для видеоигры Assassin's Creed Valhalla уже появилось официальное обновление 1.2. На этот раз разработчики добавили в видеоигру немалое количество нового контента, но геймеры снова остались недовольны, хотя не все так и однозначно.

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Мы уже рассказывали вам о критике компании Ubisoft, а также разбирали основные претензии геймеров. Стоит отметить, что разработчики прислушались к пожеланиям и даже уже успели реализовать некоторые. Итак, с обновлением 1.2 в видеоигре Assassin's Creed Valhalla появился фестиваль Остара, а геймеры смогут получить различные награды в рамках этого события. Разработчики добавили три новых навыка, а также в видеоигре теперь можно будет встретить большее количество котов. Конечно, исправили и разнообразные технические недостатки и баги.

Главным нововведением этого патча стало возвращение функции трансмогрификации, которая уже ранее появлялась в Odyssey. Эта функция позволяет "смешивать" внешний вид одних предметов с характеристиками других. Фанаты длительное время требовали добавить трансмогрификацию в игру, но и после ее появления остались недовольны. Геймеры утверждают, что разработчики снова все усложнили, а в Odyssey подобная функция была реализована лучше.

Дело в том, что в предыдущей части геймеры могли изменять свои предметы сразу в меню снаряжения, а также бесплатно. В Valhalla игрокам для этого нужно наведаться к местному кузнецу Гуннару, который за свою работу возьмет 50 серебряных монет. Именно такая реалистичность и не понравилась поклонникам Assassin's Creed. Также некоторые игроки жалуются на то, что отсутствует возможность предварительного просмотра измененного предмета. Геймеры также и не забыли об игровом магазине, в котором можно приобрести серебряные монеты за реальные деньги.

Самое интересное, что ранее разработчиков с Ubisoft активно критиковали за продажу предметов, которые облегчают игровой процесс. На этот раз их снова критикуют, но уже за усложнение игры. Менеджер по связям с общественностью Ubisoft отметил, что отзывы игроков уже переданы разработчикам.