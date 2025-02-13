Перші оцінки Avowed: гра не змогла підкорити критиків
- Avowed отримала змішані оцінки від критиків, з середньою оцінкою 79% на ПК та 80% на Xbox на Metacritic, і 81% на OpenCritic.
- Гра відзначається великим обсягом контенту та захопливим світом, але критикується за "неживий" світ, затягнуту прокачку персонажа та примітивні побічні квести.
За п’ять днів до офіційного релізу з’явилися перші оцінки фентезійної рольової гри Avowed від Microsoft та Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, The Outer Worlds). Критики оцінили проєкт неоднозначно, і його оцінки виявилися нижчими за попередні ігри студії.
На агрегаторі Metacritic гра отримала середню оцінку 79% на ПК та 80% на Xbox, базуючись на понад 100 рецензіях. На OpenCritic показник склав 81% із 93 оглядів, причому 84% критиків рекомендують гру, повідомляє 24 Канал.
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Таким чином, Avowed поступається попередньому рольовому проєкту Obsidian – The Outer Worlds (82–85%) 2019 року, а також обом частинам Pillars of Eternity (89% та 88%), у всесвіті яких і розгортаються події нової гри.
Світ та деталі гри
Оглядачі відзначили великий обсяг контенту, насичений секретами світ та захопливий процес його дослідження, динамічну бойову систему, нелінійні діалоги, приємний візуальний стиль і художнє оформлення.
Водночас до недоліків зарахували "неживий" світ, затягнуту прокачку персонажа, примітивні побічні квести, слабку різноманітність ворогів, відсутність по-справжньому нових ідей та тривалі завантаження на ПК та Xbox.
Критики зійшлися на думці, що Avowed не стане знаковою грою жанру на рівні The Elder Scrolls V: Skyrim або культовою класикою на кшталт Fallout: New Vegas, але все ж може запропонувати 30–50 годин приємного занурення у фентезійний світ.
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Avowed вийде 18 лютого на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), Xbox Series X і S, а також буде доступна за підпискою Game Pass. Водночас гравці, які оформили попереднє замовлення преміальної версії, отримали доступ до гри вже 13 лютого.