Можливо, справжні шанувальники всесвіту World of Warcraft знають, що наприкінці квітня вийшла збірка казок Азероту з назвою Folks & Fairy Tales. Усього у цій книзі понад 200 сторінок, чимало унікальних світлин, а також 12 оригінальних оповідань, у яких можна відшукати цікаву та раніше невідому інформацію. Саме пошуком таких деталей й зайнялися гравці у World of Warcraft.​

Цікаво Маленька перемога геймерів: розробники World of Warcraft прислухалися до думки фанатів

Найбільше фанатів зацікавила розповідь із назвою "День вибору подоби", яку написав провідний геймдизайнер World of Warcraft Стів Денузер. Саме це оповідання й викликало чимало дискусій у спільноті гравців у цю відеогру. Варто розпочати з того, що у всіх драконів цього всесвіту є друга подоба – смертного створіння. До вибору цього своєрідного аватару вони відносяться дуже серйозно, бо у такому вигляді проводять чимало часу.

Дракон з іменем Хронорму вирішив вибрати собі зовнішність гномки Хромі, бо вона йому просто личить. Напевно, всі гравці у World of Warcraft знають цю відому героїню, яка займається "ремонтом" часових ліній. Шанувальники вже давно здогадувалися про її походження, але офіційне підтвердження отримали лише зараз.

Щоправда, після виходу цього оповідання питань, навпаки, стало лише більше. Тепер геймери не знали, яка ж гендерна належність дракона Хронорму після церемонії вибору смертної подоби. У шанувальників World of Warcraft було два наступні варіанти:

Трансгендер – завжди "вона"

Гендерфлюїд – у подобі дракона це "він", а гномки – "вона"

Допомогти вирішив автор цього оповідання Стів Денузер, який у твітері відзначив таке цікаве запитання. Він написав, що навмисно використовував різні займенники у тексті, тому лише уважні читачі могли знайти відповідь. Стів зазначив, що до церемонії Хронорму це "він", а вже після "вона" – одночасно в обох подобах (смертна та дракониха). Тобто Стів Денузер офіційно підтвердив, що цей персонаж зі всесвіту World of Warcraft є трансгендером.

Сторінка з книги World of Warcraft: Folks & Fairy Tales / Фото портал WoWHead