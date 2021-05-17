Возможно, настоящие поклонники вселенной World of Warcraft знают, что в конце апреля вышел сборник сказок Азерота с названием Folks & Fairy Tales. Всего в этой книге более 200 страниц, немало уникальных иллюстраций, а также 12 оригинальных рассказов, в которых можно найти интересную и ранее неизвестную информацию. Именно поиском таких деталей и занялись игроки в World of Warcraft.

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Больше всего фанатов заинтересовал рассказ под названием "День выбора облика", который написал ведущий геймдизайнер World of Warcraft Стив Денузер. Именно этот рассказ и вызвал немало дискуссий в сообществе игроков в эту видеоигру. Стоит начать с того, что у всех драконов этой вселенной есть второе подобие – смертного создания. К выбору этого своеобразного аватара они относятся очень серьезно, потому что в таком виде проводят немало времени.

Дракон с именем Хронорму решил выбрать себе внешность гномки Хроми, потому что она ему просто идет. Наверное, все игроки в World of Warcraft знают эту известную героиню, которая занимается "ремонтом" временных линий. Поклонники уже давно догадывались о ее происхождении, но официальное подтверждение получили только сейчас.

Правда, после выхода этого рассказа вопросов, наоборот, стало только больше. Теперь геймеры не знали, какая гендерная принадлежность дракона Хронорму после церемонии выбора смертного облика. У поклонников World of Warcraft было два следующих варианта:

Трансгендер – всегда "она"

Гендерфлюид – в образе дракона это "он", а гномки – "она"

Помочь решил автор этого рассказа Стив Денузер, который в твиттере отметил такой интересный вопрос. Он написал, что намеренно использовал различные местоимения в тексте, поэтому только внимательные читатели могли найти ответ. Стив отметил, что до церемонии Хронорму это "он", а уже после "она" – одновременно в обоих обликах (смертная и дракониха). То есть Стив Денузер официально подтвердил, что этот персонаж из вселенной World of Warcraft является трансгендером.

Страница из книги World of Warcraft: Folks & Fairy Tales / Фото портал WoWHead