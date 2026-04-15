Як пройшла зустріч B8 і Passion UA?

Турнір Intel Extreme Masters Rio 2026, що проходить у сонячній Бразилії з 13 по 19 квітня, зібрав найсильніші команди світу в боротьбі за призовий фонд у розмірі 1 мільйон доларів. Для українських уболівальників цей івент став особливим, адже в групі B жереб звів одразу три вітчизняні організації. Проте другий ігровий день приніс розчарування прихильникам клубу Олександра Зінченка, пише HLTV.

Passion UA завершили свій шлях на чемпіонаті, не здобувши жодної перемоги на картах. У матчі на виліт проти B8 боротьба завершилася з рахунком 0 – 2.

Overpass

Першою картою протистояння став Overpass, який обрали гравці B8. Це рішення виглядало ризикованим, адже протягом 2026 року команда ще не мала перемог на цій локації. Початок гри лише підтверджував побоювання: Passion UA захопили ініціативу в першій половині та пішли на перерву з перевагою 8:4, пише Dust2.

Однак після зміни сторін B8 продемонстрували майже бездоганну гру в атаці. Вони зуміли повністю зламати захист опонентів, віддавши лише один раунд і завершивши карту на свою користь із рахунком 13:9.

Mirage

Друга карта, Mirage, перетворилася на справжнє побиття. B8 домінували на кожній ділянці, а Дмитро "esenthial" Цвір та Данило "s1zzi" Вінник стали головними рушіями цієї перемоги. Passion UA спромоглися виграти лише три раунди за всю гру, що призвело до розгромного результату 3:13.

Чому Passion UA виступили так погано?

Головною причиною такого невпевненого виступу Passion UA називають відсутність їхнього ключового гравця. Азбаяр "Senzu" Мунхболд не зміг допомогти команді через правила реєстрації складів. Його місце в ростері зайняв стендін Джастін "FaNg" Коклі. Попри те, що новачок продемонстрував непогані індивідуальні показники (наприклад, рейтинг 1.45 на Overpass), командна взаємодія значно погіршилася.

Попередні ігри Passion UA

Шлях Passion UA до цього моменту також був тернистим. У стартовому матчі турніру вони поступилися бразильцям з FURIA з рахунком 0 – 2, пише Dust2. Тоді на карті Inferno суперники швидко захопили лідерство, а Марекс "YEKINDAR" Галінскіс показав феноменальну форму, завершивши гру з величезною кількістю вбивств. На Mirage історія повторилася: попри спроби українців нав'язати боротьбу наприкінці гри, FURIA закрила карту з рахунком 13 – 7.

Як грають NAVI

Не оминули невдачі й лідерів українського кіберспорту – Natus Vincere. "Народжені перемагати" також зустрілися з FURIA в півфіналі верхньої сітки і програли з рахунком 1 – 2, повідомляє Sportarena. Початок був обнадійливим: NAVI розгромили опонентів на Mirage (13:3), але потім провалилися на Dust II (4:13). Вирішальна битва на Nuke стала справжньою драмою. NAVI вели в рахунку 9:3, але дозволили бразильцям здійснити камбек, перевести гру в овертайм і зрештою виграти карту 16:13. Тепер NAVI змушені продовжувати боротьбу в нижній сітці.

Доля B8

Для B8 ця перемога стала ковтком свіжого повітря. Тепер на них чекає вирішальний матч проти того, хто програє в парі Aurora Gaming – MOUZ.