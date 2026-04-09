Як B8 добиралися до плей-оф PGL Bucharest?

Поєдинок проти Legacy став справжнім випробуванням на витривалість для підопічних Андрія "npl" Кухарського. Турнірний шлях українців у Бухаресті був непростим: після стартової перемоги над Wildcard команда зазнала двох поразок від Astralis та 3DMAX. Проте воля до перемоги дозволила колективу спочатку обіграти Inner Circle, а згодом вийти на вирішальний матч, пише HLTV.

Зустріч із бразильцями розпочалася на карті Dust2, яку обрали опоненти. Попри чужий вибір локації, українці почувалися максимально впевнено. Граючи за сторону захисту, B8 продемонстрували залізобетонну оборону, завершивши першу половину зустрічі з рахунком 9:3 на свою користь. Після зміни сторін Legacy спробували нав'язати боротьбу, вигравши кілька раундів поспіль, але український колектив вчасно перехопив ініціативу і довів справу до логічного завершення з результатом 13:9.

Друга мапа, Ancient, розвивалася за схожим сценарієм. Цього разу B8 розпочинали за сторону атаки і знову встановили тотальний контроль над грою, пішовши на перерву за ідентичного рахунку 9:3. На відміну від першої карти, тут боротьби майже не вийшло. Бразильці змогли виграти лише пістолетний раунд, на що українці миттєво відповіли успішним форс-баєм.

Остаточний рахунок 13:4 на користь B8 зафіксував їхню впевнену перемогу в серії з результатом 2 – 0.

Особливу увагу привернула гра 16-річного снайпера команди Данила "s1zzi "Винника. Юний талант показав феноменальний рівень індивідуальної майстерності, ставши одним із найкращих гравців на сервері з рейтингом 1,37. Його внесок у гру став вирішальним для успіху колективу. Сам кіберспортсмен пізніше зазначив, що перемога далася команді досить легко через слабкий рівень підготовки суперників на цій мапі.

Завдяки цьому тріумфу B8 уперше цього року вийшли до стадії плей-оф на масштабному міжнародному івенті. Окрім українців, право змагатися у чвертьфіналі здобули такі команди як PARIVISION та EYEBALLERS, які також виграли свої вирішальні матчі 8 квітня. Раніше свої місця в топ-8 забронювали FUT, Astralis, 3DMAX, The MongolZ та MIBR.

Вже сьогодні, 9 квітня 2026 року, розпочалися перші матчі на вибування, як показує pley.gg. Чвертьфінальний розклад обіцяє бути насиченим: ігровий день відкривали MIBR та 3DMAX, після чого Astralis зійшлися з EYEBALLERS.

Наразі триває протистояння B8 проти турецького клубу FUT, а завершать день The MongolZ та PARIVISION. Для української команди цей матч є шансом довести, що їхній успіх у групі не був випадковим і вони готові боротися за головний трофей чемпіонату в Румунії.